Ferrari surpasse les fabricants de véhicules électriques comme Tesla

Cette année, il ne s’agissait pas de savoir quel stock de constructeur automobile avait le mieux performé. Il s’agissait de savoir quel titre avait réussi à échapper au pire de la pression de vente de l’année.

Après une croissance significative des actions automobiles en 2021, cette année s’est avérée décourageante avec l’éclatement de la bulle de démarrage des véhicules électriques, la faiblesse des stocks de véhicules et la hausse des taux d’intérêt. Cela s’ajoutait aux craintes d’une récession et d’une “destruction de la demande” globale pour les ventes de l’industrie.

actualités liées à l’investissement

Bon nombre des plus grands constructeurs automobiles du monde ont obtenu de bons résultats financiers cette année, mais cela n’a pas suffi à compenser les préoccupations économiques extérieures que leurs jours les plus rentables pourraient être derrière eux.

“Nous nous préparons à des perspectives difficiles pour l’exercice 23 concernant la baisse des bénéfices de l’automobile à la demande (taux plus élevés), la déflation (baisse des prix/mix) et des changements défavorables dans l’équilibre offre/demande pour les véhicules électriques”, a écrit l’analyste de Morgan Stanley, Adam Jonas, dans une note aux investisseurs. plus tôt ce mois-ci.

L’indice automobile FactSet, qui comprend les constructeurs automobiles et les pièces de rechange, est en baisse d’environ 38 % jusqu’à présent cette année, à la clôture de mardi. Tous les principaux constructeurs automobiles et startups de véhicules électriques ont connu des baisses à deux chiffres cette année, compensant partiellement ou complètement leurs gains en 2021.

De nombreuses startups de véhicules électriques autrefois prometteuses ont été parmi les plus grands perdants, car certaines ont rencontré des problèmes de capital ou n’ont pas pu augmenter la production aussi rapidement que prévu. Rivien , Lucide , Canou et Nicolas ont connu des baisses de 76 % ou plus depuis le début de l’année.

Les constructeurs automobiles traditionnels ont pu mieux tempérer la baisse de leurs stocks que les startups de véhicules électriques. Mais les plus grands constructeurs automobiles américains – Moteurs généraux et Moteur Ford – tous deux ont connu des baisses de plus de 40 %, sauf reprise surprise en fin d’année. D’autres comme Stellantide , Nissan , Toyota et Volkswagen ont diminué de plus de 25 %.