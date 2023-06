Ferrari renverse Toyota à son retour au Mans après 50 ans d’absence | Actualités du sport automobile

Les pilotes Ferrari AF Corse Antonio Giovinazzi, à gauche, Alessandro Pier Guidi, au centre, d’Italie, et James Calado de Grande-Bretagne célèbrent leur victoire aux 24 heures du Mans

Ferrari a mis fin à 50 ans d’absence des 24 Heures du Mans en renversant la puissante Toyota lors du centenaire de la course de voitures de sport la plus emblématique au monde.

Ferrari a concouru pour la dernière fois au Mans en 1973, mais est revenue sur le Circuit de la Sarthe cette année dans le cadre d’une nouvelle catégorie d’hyperclasses dotée de la technologie hybride. L’hyperclasse est issue d’une convergence des règles qui permettait à la fois aux concurrents de la série américaine de voitures de sport, IMSA, de concourir au Mans, et a également créé une plate-forme attrayante que les constructeurs automobiles considéraient comme une opportunité de présenter leur technologie de tramway.

Cette fois, Ferrari essayait d’abattre un géant; l’effort de deux voitures de Toyota Gazoo, qui était entré dans la course à deux tours d’horloge qui s’est terminée dimanche sur une séquence de cinq victoires consécutives.

Toyota a reçu un coup dur avant même le début de la course lorsque les officiels de la course ont ajouté cette semaine du poids supplémentaire aux GR010 dominants dans un ajustement controversé de « l’équilibre des performances » conçu pour uniformiser les règles du jeu.

Ferrari dans une paire de 499P a bondi et balayé la première ligne lors des qualifications et a relevé tous les défis de Toyota. Ses chances ont été augmentées du jour au lendemain lorsque Kamui Kobayashi a été éliminé de la course, ce qui en a fait deux contre un en faveur de Ferrari.

Le trio Alessandro Pier Guidi, James Calado et Antonio Giovinazzi – avec le pilote Ferrari de Formule 1 Charles Leclerc dans le garage qui regardait – a été le vainqueur facile. Le trio avait une solide avance avant même que le vainqueur en titre Ryo Hirakawa ne bloque les freins de sa Toyota et ne heurte le mur à 1 heure et 44 minutes de la fin.

Il a fallu environ trois minutes pour réparer la voiture, pas assez de temps pour aider Chip Ganassi Racing, qui a porté le drapeau américain au Mans pour IMSA.

Voiture Ferrari AF Corse pendant la course d’endurance

Le centenaire a marqué la première année où la classe supérieure de l’IMSA a été autorisée à participer au Mans, et la nouvelle hyperclasse a ramené Cadillac à la fois à l’IMSA et au WEC avec Ganassi, de même pour Porsche avec Roger Penske dans la tentative de l’homme de 86 ans de remporter l’un des très peu de courses manquantes sur sa liste. Cela a également suscité un nouvel intérêt chez les constructeurs pour les courses de voitures de sport, ce qui a contribué à attirer une foule de plus de 300 000 spectateurs à guichets fermés sur la piste tentaculaire de 8,467 milles (13,626 km).

Les Cadillac de Ganassi étaient troisième et quatrième lorsque Hirakawa a fait un tête-à-queue, éliminant les chances des champions en titre lors d’une répétition. Mais cela a brièvement créé une opportunité pour une ou les deux Cadillac d’améliorer leur position finale.

Toyota a parfaitement exécuté son arrêt au stand et les Cadillac n’ont gagné aucun terrain. C’est l’équipe WEC d’Earl Bamber, Alex Lynn et Richard Westbrook qui a pris la dernière place sur le podium, l’équipe IMSA de Sébastien Bourdais, natif du Mans, Renger van der Zande et Scott Dixon terminant quatrième.

La deuxième voiture de Ferrari a terminé cinquième, une place devant la Porsche la mieux classée de l’équipe Penske. Ses deux autres 963 ont tous deux pris leur retraite anticipée.

La Camaro n ° 24 était dans une classe à part contre aucune autre voiture. L’objectif initial était simplement de terminer la course et de présenter NASCAR – mais le projet dirigé par Chad Knaus était si exceptionnel que jusqu’à un problème de frein avec environ cinq heures restantes, il semblait que la gamme du septuple champion NASCAR Jimmie Johnson, 2009 Le champion de Formule 1 Jenson Button et l’ancien vainqueur du Mans Mike Rockenfeller pourraient en fait battre l’ensemble du peloton de 21 voitures GTE AM.

Le temps de réparer les freins a enlevé cela de la table, et c’était comme une déception pour tout ce que NASCAR avait accompli.