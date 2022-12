Ferrari prête à tomber amoureuse d’une nouvelle voiture le jour de la Saint-Valentin alors qu’elle confirme le lancement du 14 février

Ferrari a confirmé une date de la Saint-Valentin pour le lancement de sa voiture de Formule 1 2023.

La deuxième équipe à confirmer la révélation de son nouveau challenger, l’équipe la plus titrée et la plus célèbre de la Formule 1, aura un lancement le mardi 14 février – le lendemain d’Aston Martin.

Ferrari n’a pour l’instant révélé aucun autre détail sur l’emplacement ni le nom de sa nouvelle voiture, qui porte le nom de projet 675.

Mais si leurs lancements précédents ont quelque chose à voir, attendez-vous à une affaire de grandeur.

2023 est une année énorme pour la Scuderia, qui cherche à transformer sa nouvelle compétitivité en 2022 en un défi soutenu pour le titre.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible S’exprimant dans la revue de saison de Sky F1, le commentateur David Croft a déclaré que Max Verstappen avait couru différemment contre Charles Leclerc cette saison par rapport à Lewis Hamilton en 2021. S’exprimant dans la revue de saison de Sky F1, le commentateur David Croft a déclaré que Max Verstappen avait couru différemment contre Charles Leclerc cette saison par rapport à Lewis Hamilton en 2021.

Ferrari et le pilote Charles Leclerc étaient en tête du classement du titre au début de cette saison, mais un mélange d’erreurs opérationnelles et de pilotes les a fait reculer, avant que Red Bull ne domine la seconde moitié de la campagne.

Ferrari, cependant, s’est ouvertement concentré sur sa voiture 2023 tôt quand il est devenu clair qu’ils ne seraient pas champions.

Ils seront en lice pour leur premier titre en 15 ans après des changements majeurs dans les coulisses, avec le patron de l’équipe Mattia Binotto et remplacé par Frédéric Vasseur, ancien d’Alfa Romeo, qui entrera en fonction en janvier.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le commentateur de Sky Sports F1, David Croft, pense qu’il n’y a pas grand-chose pour séparer Sergio Perez et Daniel Ricciardo en tant que pilotes, mais ne pense pas que l’Australien soit celui de Red Bull. Le commentateur de Sky Sports F1, David Croft, pense qu’il n’y a pas grand-chose pour séparer Sergio Perez et Daniel Ricciardo en tant que pilotes, mais ne pense pas que l’Australien soit celui de Red Bull.

Bien qu’il n’y ait pas de révision des règles pour l’année prochaine comme il y en avait pour 2022, il y a des changements subtils dans les règles et les voitures dont les équipes peuvent profiter.

Le plus notable est une hauteur de caisse plus élevée, qui est principalement destinée à aider au marsouinage, mais pourrait également permettre aux équipes de trouver des performances.

Les tests de pré-saison commencent à Bahreïn le jeudi 23 février suivant. La saison 2023 commence ensuite la semaine après les tests de pré-saison sur le même circuit de Sakhir à Bahreïn, du 3 au 5 mars.