Ferrari passera en revue la bataille entre Carlos Sainz et Charles Leclerc lors du GP d’Italie après une compétition « à la limite »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Carlos Sainz et Charles Leclerc se sont livrés une bataille épique à Monza pour la P3

Carlos Sainz et Charles Leclerc se sont livrés une bataille épique à Monza pour la P3

Les coéquipiers Carlos Sainz et Charles Leclerc ont convenu que leur passionnante bataille du Grand Prix d’Italie était « à la limite », alors que le patron de Ferrari, Frédéric Vasseur, a promis une révision.

Le poleman Sainz a passé une grande partie de la course à tenter vaillamment de retenir les Red Bulls de Max Verstappen et Sergio Perez, le laissant avec des pneus usés et exposé à Leclerc lorsqu’il a perdu la deuxième place avec près de six tours complets à jouer.

Leclerc, qui avait moins sollicité ses pneus lors du deuxième relais, semblait susceptible de priver cruellement son coéquipier d’un podium mérité, avant qu’une bataille éternelle ne se déroule alors que les deux hommes ont failli se mettre hors course à plusieurs reprises. .

Sainz a réussi à décrocher un premier podium à domicile dans sa carrière chez Ferrari alors que Verstappen menait un doublé Red Bull, mais a admis que la finale effrénée avait été aussi stressante qu’agréable.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Carlos Sainz a déclaré que c’était « vraiment difficile », mais que c’était une journée pour « essayer de tout donner pour essayer de gagner » dans ses batailles avec Max Verstappen et son coéquipier Charles Leclerc. Carlos Sainz a déclaré que c’était « vraiment difficile », mais que c’était une journée pour « essayer de tout donner pour essayer de gagner » dans ses batailles avec Max Verstappen et son coéquipier Charles Leclerc.

« Honnêtement, je ne sais pas si le mot est bon, mais c’était un combat très dur et j’ai absolument tout donné, probablement en donnant tellement, surtout au début des deux relais, j’en payais le prix avec les pneus. dégradation et être toujours très vulnérable à la fin des relais », a déclaré l’Espagnol Sky Sports F1.

« Mais je devais essayer. C’était une journée pour essayer, pour tout donner pour essayer de gagner et de rester devant les Red Bulls. Au final, j’ai décroché le podium et j’ai réussi à les retenir assez longtemps.

« Je suis un peu désolé pour Fred (Vasseur) et l’équipe car ils ont dû avoir la vie très dure sur le mur des stands avec ces batailles. Mais je pense que c’était à la limite, une bataille respectée entre coéquipiers, et je pense que nous Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour ne pas avoir de contact et nous avons fini P3 et P4. »

Leclerc : Les tifosi auraient été très en colère

Leclerc, qui a terminé deuxième à Monza la saison dernière et remporté le Grand Prix d’Italie en 2019, a partagé l’évaluation de ses coéquipiers selon laquelle aucun des deux pilotes n’était allé trop loin.

« C’est ce que devrait être la course tout le temps à mon avis », a déclaré Leclerc à Sky Sports F1. « Cela me rappelle l’époque du karting où nous étions tous à la limite.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Anthony Davidson de Sky F1 était au SkyPad pour analyser la bataille épique de Carlos Sainz et Charles Leclerc pour la dernière place sur le podium en Italie ! Anthony Davidson de Sky F1 était au SkyPad pour analyser la bataille épique de Carlos Sainz et Charles Leclerc pour la dernière place sur le podium en Italie !

« Avec Max, nous avons eu ces batailles dans le passé, avec Checo, nous avons eu ces batailles dans le passé et avec Carlos aujourd’hui, c’était vraiment à la limite.

« Personnellement, j’ai vraiment apprécié ça. C’était serré à plusieurs reprises. Il y a eu tellement de moments où c’était très délicat.

« Nous bougions tous les deux un peu trop au freinage, mais au final, je ne me plains pas, c’est ce que j’aime dans la course. L’adrénaline qu’on ressent en se battant, c’était vraiment amusant.

« C’était à la limite de la part de Carlos du côté défensif, c’était à la limite de ma part du côté offensif.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Charles Leclerc discute de sa bataille pour la dernière place sur le podium avec son équipier Carlos Sainz au Grand Prix d’Italie Charles Leclerc discute de sa bataille pour la dernière place sur le podium avec son équipier Carlos Sainz au Grand Prix d’Italie

« Cela signifie tellement pour nous deux d’être sur le podium ici à Monza, alors nous avons tout donné, évidemment à 110% de mon côté et de celui de Carlos. »

Leclerc a admis que la bataille risquait de laisser les fans de Ferrari « très en colère » après un week-end de soutien passionné à Monza.

« En même temps, nous avions aussi la responsabilité d’avoir une voiture rouge sur le podium », a-t-il ajouté. « Sinon les tifosi auraient été très en colère contre nous ce soir.

« Oui, c’était à la limite, mais j’ai toujours dit que c’était comme ça que j’aime courir. J’ai adoré aujourd’hui. Nous allons nous asseoir avec Fred. »

Vasseur : C’était une sensation étrange

La décision de Ferrari de laisser ses pilotes courir aussi librement dans les phases finales avec un podium en jeu a été une surprise pour beaucoup, mais Vasseur a réaffirmé sa volonté d’éviter les ordres d’équipe.

« Bien sûr, c’est une sensation un peu étrange, mais comme vous le savez, je suis un grand fan de les laisser courir », a-t-il déclaré.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Frédéric Vasseur dit que Ferrari a fait de son mieux avec une troisième, quatrième place au GP d’Italie, mais plaisante en disant qu’il ne veut pas revoir la bataille serrée entre ses pilotes Frédéric Vasseur dit que Ferrari a fait de son mieux avec une troisième, quatrième place au GP d’Italie, mais plaisante en disant qu’il ne veut pas revoir la bataille serrée entre ses pilotes

« C’était une sensation formidable. Je leur ai dit qu’il n’y avait aucun risque. La notion d’absence de risque est toujours relative, mais j’ai vraiment apprécié les deux derniers tours et j’espère que les fans l’ont fait.

« Comme vous pouvez l’imaginer, nous aurons la discussion après la course, mais peut-être pas ce soir – demain, ils seront à l’usine.

Quant à savoir si les ordres de l’équipe étaient nécessaires, Sainz a admis qu’il aurait aimé être protégé par le mur des stands, mais a accepté pourquoi cela ne s’est pas produit.

« J’aurais compris les deux sens », a déclaré Sainz. « S’ils avaient donné des ordres d’équipe, j’aurais compris, mais si j’avais été Charles essayant de monter sur le podium, je n’aurais évidemment pas aimé les ordres d’équipe.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Temps forts du Grand Prix d’Italie de Monza Temps forts du Grand Prix d’Italie de Monza

« Donc, cela dépend complètement de la position dans laquelle vous vous trouvez. Je ne vais pas mentir, cela dépend beaucoup d’une position ou d’un sentiment très subjectif.

« Je pense que c’était à la limite, mais c’était une belle bataille entre coéquipiers et une dure bataille de F1, ce qui en fin de compte est aussi, je suppose, ce que vous voulez voir. »

La prochaine étape du cirque F1 sera les superbes rues de Singapour sous les lumières. Toutes les séances du GP de Singapour seront diffusées en direct sur Sky Sports F1 du 15 au 17 septembre. Diffusez la F1 sur Sky Sports avec MAINTENANT pour seulement 26 £ par mois pendant 12 mois. Annuler à tout moment