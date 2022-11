Ferrari occupe les trois premières places du test final alors que la Formule 1 se termine en 2022

Ferrari a occupé les trois premières places sur les écrans de chronométrage lors des tests d’après-saison de la Formule 1 à Abu Dhabi mardi alors que le sport se tournait vers l’avenir avec des vétérans du Grand Prix et des nouveaux arrivants commençant à travailler avec de nouveaux employeurs.

Carlos Sainz a été le plus rapide pour Ferrari devant son coéquipier Charles Leclerc, les deux habitués de la course se relayant dans la seule F1-75 et se concentrant sur les pneus Pirelli 2023.

Le pilote d’essai israélien Robert Shwartzman a été le troisième plus rapide de l’autre Ferrari et a effectué 116 tours, l’équivalent de deux distances de Grand Prix.

Le double champion du monde espagnol Fernando Alonso, 41 ans, a fait ses débuts sur piste avec Aston Martin après avoir quitté Alpine, propriété de Renault, tandis que Nico Hulkenberg, 35 ans, a entamé son retour avec Haas, propriété américaine.

“Aujourd’hui, il s’agissait d’apprendre les pneus pour 2023, d’apprendre leurs caractéristiques et avec ces journées d’essais, vous avez un peu plus de temps pour essayer des trucs”, a déclaré Hulkenberg, dont la dernière saison complète était en 2019 avec Renault.

“Pour être honnête, je me suis mieux débrouillé que prévu, donc c’est bien”, a-t-il ajouté à propos de sa condition physique. “Il y a maintenant trois mois de préparation intensive pour être prêt, j’ai un plan et je sais ce que je dois faire.”

La recrue australienne Oscar Piastri a testé pour McLaren aux côtés de son coéquipier Lando Norris en 2023 tandis que le Français Pierre Gasly s’est installé chez Alpine après son départ d’AlphaTauri, propriété de Red Bull, qui a accueilli le pilote néerlandais Nyck de Vries à sa place.

“Nous avons fait beaucoup de tours et beaucoup expérimenté, c’est exactement ce dont il s’agit aujourd’hui. J’ai une bonne idée des points à améliorer pour l’année prochaine”, a déclaré Piastri.

“J’ai vraiment apprécié, c’est agréable d’être enfin de retour sur la piste et de découvrir les voitures 2022.”

Gasly a terminé quatrième le plus rapide, avec le double champion du monde de Red Bull Max Verstappen cinquième après avoir repris la voiture de son coéquipier Sergio Perez.

De Vries a parcouru le plus de distance, complétant 152 tours de Yas Marina.

Le jeune Australien Jack Doohan, fils du grand motocycliste Mick, a également testé pour Alpine tandis que le Néo-Zélandais Liam Lawson a passé une journée entière dans la Red Bull RB18, double vainqueur du titre.

