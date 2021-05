Ferrari obtient la première pole depuis 2019 au Mexique, similitudes avec Michael Schumacher Show en 2006 Monaco GP

Charles Leclerc a finalement trouvé la forme à Monaco alors que le pilote Ferrari signait le meilleur temps des qualifications et décrochait la pole position. Cependant, il a également écrasé sa voiture contre un mur, ce qui pourrait signifier qu’il obtiendrait une pénalité le retirant de l’avant de la grille. Il s’agit de la première pole de Ferrari depuis le GP du Mexique 2019. Max Verstappen partira en deuxième position dans le plus emblématique de tous les sites de F1 avec le champion du monde Lewis Hamilton dans un territoire inconnu au quatrième rang. Les qualifications ont été signalées vers la fin de la Q3 après le fracas de Leclerc, privant des joueurs comme Hamilton et Verstappen d’une chance de renverser l’homme du temps de Monaco de 1min 10,346sec avec un tour lancé.

Avec Leclerc en pole, il y a des parallèles à établir avec le spectacle de Ferrari lors du GP de Monaco 2006, où l’équipe italienne a été impliquée dans un incident similaire. À ce moment-là, la voiture de Michael Schumacher était bloquée dans le dernier virage alors que samedi, c’était un accident pour Leclerc. À l’époque, Schumacher a été pénalisé et a dû commencer la course à la dernière position et a conduit jusqu’à la cinquième place.

Si Ferrari décide de changer la boîte de vitesses de la voiture de Leclerc, il pourrait également faire face à une pénalité de cinq positions. «C’est dommage de finir dans le mur, ce n’est pas la même chose mais je suis incroyablement content de mon tour. Je pouvais sentir que j’étais assez ému dans la voiture – maintenant c’est Q3, maintenant il est temps de tout mettre en place. J’ai réussi à le faire et je suis incroyablement heureux. «

Avec son coéquipier Carlos Sainz au deuxième rang aux côtés de la Mercedes de Valtteri Bottas après avoir signé le quatrième temps le plus rapide, Ferrari confirmait sa forme impressionnante à l’entraînement.

« C’est demain que nous marquons des points, mais nous sommes incroyablement surpris d’être en pole et quatrième place pour la course de demain », a ajouté Leclerc qui a donné à Ferrari une vraie chance de remporter sa première victoire en Grand Prix depuis 2019 après une forte baisse la saison dernière quand ils ont enregistré leur pire résultat depuis 1980.

Dans une tournure ironique des événements, le fils de Michael Schumacher, Mick, a eu une grosse chute lors de la troisième pratique. Même si Mick n’a pas été blessé, l’équipe Haas avait une montagne à gravir pour réparer cette voiture largement endommagée deux heures avant les qualifications. Sur ce, la première expérience de Mick au GP de Monaco s’est soldée par une 20e place sur la grille.

