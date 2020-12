Le Britannique Callum Ilott sera le pilote d’essai de Ferrari en Formule 1 la saison prochaine, a annoncé mardi l’équipe italienne.

Ilott, 22 ans, était le vice-champion de la Formule 2 face à l’Allemand Mick Schumacher cette année, mais a raté un siège de course de Formule 1 pour 2021. Il a testé avec une Alfa Romeo à moteur Ferrari à Abu Dhabi mardi.

Schumacher, fils du sept fois champion du monde Michael, courra pour l’équipe Haas propulsée par Ferrari tandis que le Japonais Yuki Tsunoda, qui a terminé troisième en F2, devrait passer avec AlphaTauri.

«J’ai hâte de contribuer au travail de l’équipe sur et hors piste, et à toutes les nouvelles choses que je peux apprendre en relevant ce nouveau défi passionnant», a déclaré Ilott dans un communiqué.

«Je vais tout donner pour faire du bon travail et acquérir le plus d’expérience possible pour continuer à progresser en tant que pilote.