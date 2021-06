Ferrari nomme Benedetto Vigna, directeur général de STMicroelectronics, nouveau PDG

Une Ferrari est garée à l’extérieur de la Bourse de New York pour célébrer l’introduction en bourse de Ferrari Automotive Company le 21 octobre 2015 à New York.

Ferrari a nommé le pionnier de l’électronique Benedetto Vigna au poste de directeur général alors que l’entreprise se prépare à l’ère des véhicules électriques.

Vigna rejoindra Ferrari le 1er septembre en provenance de la société de semi-conducteurs STMicroelectronics, où il dirige son groupe de capteurs.

Le constructeur italien de voitures de sport a annoncé la nomination dans un communiqué mercredi. Ancien PDG Louis Camilleri démissionné pour des raisons personnelles en décembre après une bataille signalée avec Covid-19.

Ferrari a déclaré que Vigna a travaillé pour certaines des plus grandes entreprises technologiques du monde. Mais la nomination de l’Italien de 52 ans a surpris beaucoup, étant donné qu’il n’a jamais travaillé pour une entreprise automobile ou une marque de luxe.

« La nomination est très inattendue et, à notre avis, reflète la nécessité de » réinventer « Ferrari et la difficulté de trouver des candidats prêts à assumer la tâche », a déclaré l’analyste de Jefferies Philippe Houchois dans une note.

Dans le cadre d’un effort de développement durable, les constructeurs automobiles du monde entier s’éloignent des moteurs à combustion interne et se tournent vers les véhicules électriques qui sont généralement alimentés par des batteries lithium-ion. Les constructeurs automobiles européens rattrapent Tesla, qui est devenu un nom familier sur le marché des véhicules électriques.

L’unité que Vigna dirige actuellement a des revenus similaires à ceux de Ferrari dans son ensemble et était la division d’exploitation la plus rentable de l’entreprise l’année dernière.

Vigna est diplômée en physique de l’Université de Pise. Il a débuté chez STMicroelectronics en 1995 et a aidé l’entreprise à devenir l’un des leaders des capteurs de mouvement.

Il faisait partie de l’équipe qui vers 2010 inventé les gyroscopes à trois axes qui modifient le rapport d’écran sur un téléphone lorsqu’il est tourné, selon le Financial Times.

Le président de Ferrari, John Elkann, a déclaré dans un communiqué que « la profonde compréhension de Vigna des technologies à l’origine d’une grande partie du changement dans notre industrie, et ses compétences éprouvées en matière d’innovation, de création d’entreprise et de leadership, renforceront davantage Ferrari et son histoire unique de passion et de performance, dans l’ère passionnante à venir. »

Vigna a déclaré dans un communiqué « c’est un honneur spécial de rejoindre Ferrari en tant que PDG et je le fais avec un sens égal d’enthousiasme et de responsabilité ».

« L’excitation devant les grandes opportunités qui sont là pour être saisies », a-t-il ajouté. « Et avec un sens profond des responsabilités envers les réalisations et les capacités extraordinaires des hommes et des femmes de Ferrari, envers toutes les parties prenantes de l’entreprise et envers tous ceux dans le monde pour qui Ferrari est une passion si unique. »