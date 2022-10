Ferrari mécontente de la punition “très insignifiante” du plafond des coûts de Red Bull, déclare le directeur de course Laurent Mekies

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Laurent Mekies de Ferrari et Andrew Shovlin de Mercedes ont remis en question la sévérité de la sanction de Red Bull pour avoir enfreint le plafond des coûts de F1 2021

Le directeur de course de Ferrari, Laurent Mekies, a déclaré que l’équipe italienne n’était “pas satisfaite” de la sanction “très insignifiante” de Red Bull pour avoir enfreint le plafond des coûts de la Formule 1 en 2021.

La FIA a annoncé vendredi que le non-respect « mineur » par Red Bull de la limite de 145 millions de dollars lors de la première campagne victorieuse du titre de Max Verstappen en 2021 avait entraîné une amende de 7 millions de dollars et une réduction de 10 % de leur temps de soufflerie au cours des 12 prochains mois.

Ferrari a été le challenger le plus proche de Red Bull en 2022, mais n’a pas réussi à s’appuyer sur un bon début de saison, Verstappen conservant son titre de pilote et l’équipe du Néerlandais mettant fin à la séquence de huit ans de championnats constructeurs de Mercedes.

Après avoir dit Ciel Italie Vendredi, Ferrari n’était “pas satisfait” de la décision, Mekies a fourni plus de détails sur son raisonnement lorsqu’il a parlé à Sky Sports F1 samedi, avant les qualifications du Grand Prix de Mexico.

“Je pense que pour le sport, c’est bien que la brèche ait été clairement établie par la FIA”, a déclaré Mekies.

“Il y a eu des discussions pendant des semaines et des semaines, maintenant au moins nous avons une décision noir sur blanc où la violation est là, et le montant de la violation est là. C’est également bien que la violation soit admise par toutes les parties impliquées.

Martin Brundle et Paul di Resta de Sky F1 pensent tous deux que la sanction pour la violation du plafond des coûts de Red Bull est "à peu près juste". Ils se demandent également si la brèche a aidé Max Verstappen

“De notre côté, et vous vous y attendriez probablement, nous pensons que la pénalité ne sera pas proche de l’équilibre pour ce que l’on pourrait obtenir du montant des dépenses excessives dont nous parlons.

“Nous pensons certainement qu’il est faible. Nous ne le voyons pas à la même échelle que la capacité de compenser les dépenses excessives qui ont été effectuées.”

Red Bull a conclu mercredi un “accord de violation acceptée” (ABA) avec la FIA, dans lequel l’équipe a dû admettre ses actes répréhensibles, ayant dépassé de 2,2 millions de dollars le plafond après que la FIA a découvert 13 cas de coûts incorrectement exclus ou ajustés.

La FIA a reconnu que si un crédit d’impôt avait été correctement appliqué, Red Bull n’aurait dépassé que 0,5 million de dollars, ce qui aurait entraîné un dépassement de 0,37 %.

La déception de Mekies et Ferrari à l’égard de l’ABA vient du fait qu’ils pensent que Red Bull pourra utiliser l’argent économisé sur le temps réduit en soufflerie pour développer d’autres éléments de leur voiture 2023, compensant ainsi l’impact potentiel de la pénalité.

“Plus important encore, quels que soient les chiffres que vous proposez pour la réduction de 10% des tests aérodynamiques, la vérité est que, comme cela n’est combiné à aucune réduction de plafond budgétaire, ils seront totalement libres de dépenser cet argent ailleurs, qu’il s’agisse de réductions de poids ou de développement de suspensions », a déclaré Mekies.

Le directeur de l'équipe Red Bull, Christian Horner, a rejeté les suggestions selon lesquelles l'équipe aurait tiré un quelconque avantage du dépassement de la limite de plafond des coûts et a déclaré que la sanction pourrait leur coûter 0,5 seconde par tour.

“Par conséquent, il est probable que lorsque vous combinez ces deux effets, le temps au tour (changement) qui en résulte sera probablement très insignifiant.”

La FIA n’avait pas la possibilité de réduire la limite de dépenses de Red Bull en 2023 en tant qu’option dans le cadre de l’ABA, et Mekies pense que c’est une règle qui devrait être modifiée à l’avenir.

“Ce n’est pas quelque chose qui était à la disposition de la FIA si elle empruntait la voie de l’ABA”, a déclaré Mekies.

“C’est malheureusement l’une des faiblesses de la réglementation qu’ils ont rédigée, et oui, je pense qu’elle devra probablement être revue à l’avenir.”

Shovlin : les affirmations de Horner sont exagérées

Le directeur de l’ingénierie au sol de Mercedes, Andrew Shovlin, a décrit les affirmations sur la force de la pénalité infligée par le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, comme une “exagération”.

Horner a déclaré vendredi que la limitation du temps de soufflerie de Red Bull était “draconienne” et pourrait coûter à son équipe jusqu’à une demi-seconde par tour de performance.

Horner était d'humeur combative, arguant que leurs rivaux leur devaient des excuses pour les réclamations faites contre eux concernant la réglementation sur le plafonnement des coûts

L’échelle mobile des équipes en soufflerie est autorisée en fonction de leur classement dans le championnat des constructeurs de l’année précédente, ce qui signifie que Ferrari et Mercedes, qui devraient terminer respectivement deuxième et troisième, auront un avantage encore plus grand sur les champions Red Bull.

“Je pense que le décrire comme draconien est une exagération”, a déclaré Shovlin.

“Réduire le nombre de courses limite votre liberté lorsque vous développez un concept, mais nous sommes maintenant dans des réglementations raisonnablement bien explorées.

“Vous devez certainement être plus efficace, mais si c’était une demi-seconde, ce que j’ai entendu dire, alors une équipe à l’arrière de la grille aurait plus de trois secondes d’avance sur une à l’avant, et ce n’est tout simplement pas t le cas.

“Mais cela dépend de la façon dont vous prenez des décisions au cours de l’année. J’aurais pensé qu’un dixième, ou peut-être deux dixièmes à l’extrémité supérieure, est de manière réaliste ce que cela vous coûterait.”