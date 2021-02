Ferrari et Shell prolongent leur partenariat jusqu’en 2030

Ferrari et Shell, associés depuis 1929, ont prolongé leur partenariat jusqu’en 2030, ce qui signifie qu’ils seront partenaires pendant plus de 100 ans lorsque ce nouveau contrat prendra fin.

« La relation entre la Scuderia Ferrari et Shell remonte à 1929, l’année de la création de notre équipe », a déclaré Mattia Binotto, directeur général de Ferrari et directeur de l’équipe.

«Au cours de cette période, nous avons produit tant de victoires ensemble. Nous sommes donc ravis que notre collaboration se poursuive encore plus longtemps. Le partenariat a abouti à 10 championnats du monde de F1 constructeurs et 12 titres de pilotes.

« Nous partageons de nombreuses valeurs communes, notamment l’excellence, la passion pour la course et le travail d’équipe, qui ont rendu ce partenariat unique dans l’histoire du sport automobile », a ajouté Binotto.

Shell, quant à lui, a ajouté dans le communiqué qu’ils continueraient à travailler ensemble pour améliorer le groupe motopropulseur V6 turbo-hybride de l’équipe, qui a déjà une efficacité thermique de près de 50%, ce qui en fait l’un des moteurs les plus efficaces au monde.

Les deux sociétés travailleront également main dans la main pour définir comment les carburants peuvent être développés pour l’avenir, y compris les biocarburants durables avancés et les carburants liquides synthétiques, qui sont tous deux étudiés pour aider à atteindre l’objectif de la Formule 1 de carburants entièrement durables dans les voitures. .

« Ce nouveau chapitre de l’un des plus longs partenariats du sport automobile verra la Scuderia et Shell travailler ensemble non seulement à la recherche de victoires sur piste, mais aussi à la définition des réglementations relatives aux groupes motopropulseurs du futur. »

Cela arrive à un moment important pour Ferrari qui a connu sa plus mauvaise saison en F1 en 40 ans où il n’est arrivé que 6e chez les constructeurs. Il n’a pas remporté de titre mondial des pilotes en 13 ans depuis Kimi Raikkonen en 2007 et n’a pas remporté les constructeurs en 12 ans.

En 2021, il introduira un nouveau moteur suivi d’un autre moteur innovant selon les rapports de 2022 qui sera gravé dans le marbre jusqu’en 2024 en raison du gel du développement du moteur. À partir de 2024, la durabilité et la performance seront un facteur énorme et Shell, en tant que fournisseur de carburant, devra jouer un rôle majeur dans le succès de l’équipe.