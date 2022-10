Ferrari et Mercedes font face à un défi “difficile” pour défier Red Bull pour les titres de F1 2023, déclare Nico Rosberg

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Après la victoire catégorique de Max Verstappen, Nico Rosberg pense que Red Bull pourrait être l’équipe dominante en Formule 1 dans un avenir prévisible.

Nico Rosberg dit qu’il sera “tellement difficile” pour Mercedes et Ferrari de défier Red Bull en tête de la grille de Formule 1 la saison prochaine.

Red Bull a confirmé l’ajout du championnat des constructeurs au deuxième titre successif des pilotes de Max Verstappen alors que le Néerlandais a remporté le Grand Prix des États-Unis, et entrera sans aucun doute en 2023 en tant qu’équipe à battre.

Ferrari a montré une forte vitesse tout au long de la saison 2022, mais un mélange d’erreurs et de problèmes de fiabilité a vu l’équipe italienne – et son pilote Charles Leclerc – tomber en disgrâce.

Mercedes, dont la séquence de huit titres de constructeurs successifs est maintenant officiellement terminée, a commencé l’année par un cauchemar après avoir eu du mal à s’adapter aux nouvelles réglementations de conception pour la saison 2022, et malgré une amélioration, reste loin derrière Red Bull avant la finale. trois courses de la campagne.

“Red Bull est la force dominante en ce moment, comme Mercedes l’a été ces dernières années”, a déclaré Rosberg. Tout lundi conduit par Sky Sports F1.

Faits saillants du Grand Prix des États-Unis du Circuit des Amériques. Faits saillants du Grand Prix des États-Unis du Circuit des Amériques.

“Assurer ce championnat des constructeurs aussi tôt, en ayant également une équipe aussi dominante dans tous les domaines en ce moment, tout comme Mercedes l’avait fait.

“Ils ont la voiture, ils ont le taux de développement au cours d’une saison, la fiabilité maintenant, ils ont le pilote qui est le meilleur ou le meilleur égal en F1 en ce moment, ils ont la stratégie – toujours la clouer tout le temps. Tout vient juste ensemble d’une manière incroyable, le moteur semble être génial aussi.

“C’est définitivement dans une période où il sera si difficile pour toute autre équipe de se rapprocher à nouveau, même l’année prochaine, comme ça se passe en ce moment parce qu’ils ont un tel élan.”

Christian Horner évoque la "force" de l'équipe Red Bull après que Max Verstappen a remporté le GP des États-Unis et que l'équipe a remporté le championnat des constructeurs. Christian Horner évoque la "force" de l'équipe Red Bull après que Max Verstappen a remporté le GP des États-Unis et que l'équipe a remporté le championnat des constructeurs.

Mercedes, qui reste sans victoire cette saison, a réalisé l’une de ses meilleures performances de la campagne alors que Lewis Hamilton a frôlé la victoire au Texas, mais a été refusé par un dépassement tardif de Verstappen.

“Ça va être vraiment difficile pour Ferrari, ou même pour Mercedes, de se rapprocher”, a poursuivi Rosberg.

“Pour Mercedes, le talon d’Achille est ce rythme en ligne droite, mon Dieu, ils sont lents en ligne droite, surtout par rapport à Red Bull.

“J’espère vraiment qu’ils réussiront à trouver le secret là-bas pour débloquer du rythme dans les lignes droites.”

La FIA en situation de “perdant-perdant” avec la saga du plafonnement des coûts

Un problème qui pourrait entraver les espoirs de domination continue de Red Bull est la saga en cours du plafonnement des coûts après qu’il a été constaté qu’ils avaient trop dépensé au cours de la saison 2021.

Red Bull s’est vu proposer les conditions d’un “accord de violation accepté” après avoir été la seule équipe à avoir enfreint la limite de dépenses de 145 millions de dollars de la saison dernière, et une annonce sur une sanction était attendue lors du GP des États-Unis.

Cependant, la mort du fondateur de Red Bull, Dietrich Mateschitz, a vu la FIA suspendre les discussions, avec une reprise attendue avant le GP de Mexico ce week-end.

Nico Rosberg a décrit la saga du plafonnement des coûts impliquant Red Bull comme "horrible" et a déclaré que la FIA avait une décision difficile à prendre sur la sanction à imposer. Nico Rosberg a décrit la saga du plafonnement des coûts impliquant Red Bull comme "horrible" et a déclaré que la FIA avait une décision difficile à prendre sur la sanction à imposer.

Les équipes rivales ont accusé Red Bull de “tricherie” et ont fait valoir que leur sanction devrait équivaloir à plus qu’une amende, avec des suggestions telles qu’une réduction du temps de soufflerie pour travailler sur leur voiture 2023.

Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, insiste sur le fait qu’ils n’ont eu “aucun avantage” d’un “développement ou d’une perspective opérationnelle” en raison des dépenses excessives et a qualifié les accusations des rivaux de “choquantes”.

Rosberg pense que Red Bull est dans une situation de “perdant-perdant”, quelle que soit la décision prise par l’instance dirigeante du sport susceptible d’attirer les critiques.

“C’est tellement difficile de répondre à ce stade parce que nous n’avons même pas tous les détails sur la façon dont il a été violé, et c’est certainement pertinent”, a déclaré Rosberg.

Christian Horner affirme que le fait que Red Bull soit accusé d'activités frauduleuses est "choquant" alors qu'il répond à la lettre de Zak Brown. Christian Horner affirme que le fait que Red Bull soit accusé d'activités frauduleuses est "choquant" alors qu'il répond à la lettre de Zak Brown.

“Qu’est-ce qui a été fait avec l’argent supplémentaire qui a été utilisé ? Était-ce pour acheter des sandwichs, ou était-ce pour développer la voiture avec une mise à niveau supplémentaire ?

“Je pense qu’il est si difficile de le juger de l’extérieur, et tout cela doit être un peu pris en considération. Je pense qu’il vaut mieux que nous attendions et soyons patients.

“Pour la FIA, le problème est que c’est vraiment une situation perdant-perdant parce que s’ils enlevaient vraiment des points pour le championnat de l’année dernière, dans le pire des cas même des points à Max, ce serait vraiment mauvais pour tout le monde.

“Mais s’ils ont violé sérieusement le plafond des coûts de quelques millions ou autre, et que cela leur a vraiment donné un avantage en termes de performances, s’ils n’y vont pas très fort et agressif, c’est aussi un perdant-perdant.

“C’est tellement difficile et j’espère que la FIA parviendra à trouver la ligne fine et à bien faire les choses, nous devons attendre et voir.”

Lewis Hamilton dit que les émotions du résultat du championnat de l'année dernière ont été ramenées lors de la résolution de la violation du plafond des coûts de Red Bull. Lewis Hamilton dit que les émotions du résultat du championnat de l'année dernière ont été ramenées lors de la résolution de la violation du plafond des coûts de Red Bull.

Lewis Hamilton, qui a perdu de justesse le championnat des pilotes 2021 face à Verstappen dans des circonstances extrêmement controversées, a déclaré avant le GP des États-Unis que la situation de plafonnement des coûts “fait remonter les émotions” de la saison dernière.

Rosberg, qui a conduit aux côtés de Hamilton chez Mercedes avant de prendre sa retraite après avoir remporté le championnat du monde 2016, a déclaré que la nature serrée du concours 2021 ne fait qu’augmenter le défi auquel est confrontée la FIA.

“Ce qui est horrible là-dedans, c’est que le championnat s’est décidé avec un écart d’une seconde, dans le dernier tour de la dernière course, donc tout le championnat a été très disputé”, a-t-il ajouté.

“Alors, pour que cela se produise maintenant, c’est tout simplement horrible. Je ne sais pas comment ils vont comprendre cela, ce n’est pas bon.”