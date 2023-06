Ferrari et Charles Leclerc luttent pour surmonter les problèmes avant le Grand Prix du Canada

Charles Leclerc a déclaré jeudi que lui et Ferrari avaient du mal à surmonter les problèmes actuels et ne trouvaient aucune raison à leur performance médiocre au Grand Prix d’Espagne.

« Pour être honnête, nous sommes très loin de nos attentes en ce début de saison », a-t-il déclaré.

« L’équipe n’est pas satisfaite et c’est très clair pour nous tous.

« Ce qui me donne confiance, c’est qu’il y a une direction claire dans laquelle nous voulons travailler et nous améliorer et c’est ce qui me fait croire au projet. »

Leclerc et Ferrari sont sans victoire cette saison après sept courses dominées par le champion Max Verstappen et Red Bull, qui ont remporté toutes les épreuves.

Lorsqu’on lui a demandé si Ferrari avait trouvé la cause de ses problèmes au Grand Prix d’Espagne où il a terminé 11e et son coéquipier Carlos Sainz 5e, il a répondu : « Non… nous ne l’avons pas fait. Pour être honnête, c’est la première fois que cela se produit dans ma carrière.

« Si je regarde dans tous les coins à gauche, c’est là que j’avais du mal. J’ai dit tout de suite après les qualifications et nous pouvons voir que d’après les données, je perds clairement six et demi, sept dixièmes dans tous les virages à gauche.

« Mais il n’y a pas encore de vraies raisons à cela, donc je ne peux pas en dire beaucoup plus.

« Les qualifications à Barcelone ont été très particulières. Je pense que je n’étais pas le seul à lutter alors. Nous devons comprendre ces choses et pour l’instant nous n’avons pas les raisons.

« Donc, c’est un peu plus inquiétant et c’est là que nous devons pousser et essayer d’en comprendre la raison, car évidemment, le sentiment était vraiment, vraiment mauvais. »

