Ferrari: Du «fond bas» à une 2022 en lice pour le titre, l’histoire d’un revirement remarquable en F1

L’ambassadeur de Ferrari, Marc Gene, donne son point de vue sur les défis que la piste d’Imola apportera avant le GP d’Émilie-Romagne ce dimanche.

Ferrari est passée de sa pire saison en quatre décennies en 2020 à une tête de liste en 2022. Comment ? Et peuvent-ils maintenir leur élan de championnat? Mark Hughes, expert de Sky Sports F1, donne son point de vue…

Ferrari a démarré en 2022 d’une manière qui n’a pas été vue depuis 2018.

À l’époque, Sebastian Vettel a remporté les deux premières courses au milieu d’une concurrence très féroce de Mercedes. Cette fois, la concurrence vient de Red Bull, mais l’avantage en termes de performances semble être encore plus chez Ferrari qu’il y a quatre ans.

À l’époque, Mercedes – qui s’était habituée à gagner comme une routine au cours des quatre années précédentes – avait toujours semblé être l’équipe la plus forte et la plus sûre dans ses opérations, même les jours où sa voiture n’était pas aussi rapide que la Ferrari.

Le début de la saison 2022 de Ferrari contre les autres Trois premiers tours de 2020 Trois premiers tours de 2021 Trois premiers tours de 2022 Meilleure qualification 5e (Vettel, GP de Hongrie) 4e (Leclerc, GP d’Émilie-Romagne) 1er (Leclerc, GP de Bahreïn et GP d’Australie) Meilleure course 6e (Vettel, GP de Hongrie) 4e (Leclerc, GP d’Émilie-Romagne) 1er (Leclerc, GP de Bahreïn et GP d’Australie) Points combinés 27 42 104 Place au championnat 4ème 4ème 1er

Cette fois-ci, Ferrari semble être construite sur des fondations plus sûres. Sur le plan opérationnel, ils ont semblé beaucoup plus lisses au cours de la dernière saison que pendant l’ère Vettel. Ils ont une ambiance plus sédentaire et moins schizophrène avec Mattia Binotto assurant un leadership plus calme que Maurizio Arrivabene à l’époque.

Ferrari a suivi un chemin technique très individualiste avec cette voiture – ce qu’elle avait fait également en 2017 et 2018 – et a eu la préparation parfaite en ce sens qu’elle n’a pas eu à se soucier de compromettre la saison 2021 afin de se préparer pleinement pour cette année. . La voiture ’21 n’était en aucun cas un prétendant au titre et l’accent depuis le début de 2020 a toujours été sur la maximisation de la nouvelle réglementation (initialement fixée pour ’21, puis reportée à ’22).

Le fond était en 2020, lorsque l’interprétation précédente de Ferrari de la réglementation sur le débit de carburant a été spécifiquement interdite, laissant l’équipe avec un grave manque de puissance et une voiture très défectueuse. C’était presque comme si le fait d’être sorti de la lutte compétitive à l’avant permettait à l’équipe de se regrouper et de planifier l’avenir. La vision technique des groupes d’unités aéro et motrices a eu une plus grande chance de s’établir et de véritables percées ont été faites, qui sont toutes incarnées dans la F1-75 dans laquelle Charles Leclerc a remporté deux des trois premières courses.

Charles Leclerc est le fer de lance de la charge de Ferrari aux côtés de Carlos Sainz

L’unité de puissance a été complètement reconfigurée par rapport à celle utilisée au cours des années précédentes et a été basée sur une nouvelle compréhension de la combustion rapide dans le cadre de ces réglementations. Sur le plan aérodynamique, l’équipe a répondu à la nouvelle réglementation de manière très particulière, notamment en ce qui concerne la disposition et la géométrie des pontons. Il semble particulièrement bien adapté à la nouvelle série d’exigences au moment même où les Mercedes, jusque-là dominantes, ont rencontré des difficultés dans ce domaine.

Le F1-75 a apparemment une gamme plus large de types de virages sur lesquels il fonctionne que le rival Red Bull, et l’analyse GPS suggère que son bloc d’alimentation est le meilleur de tous, ce qui se reflète dans la forme relativement forte des équipes clientes à moteur Ferrari Alfa Roméo et Haas.

En tant que tel, Leclerc s’est imposé comme le favori du championnat même si tôt dans la saison. Carlos Sainz a un peu lutté pour le rythme en comparaison lors des deux premières courses, puis a vu son week-end à Melbourne ruiné par une série de problèmes techniques, donnant ainsi à Leclerc une nette initiative dans le tableau des points.

La relation Leclerc-Binotto est plus sereine que Vettel-Arrivabene qui était assez troublée sous la surface, avec deux tempéraments et philosophies diamétralement opposés.

Dans l’ensemble, Ferrari semble être une force plus robuste que la dernière fois qu’ils ont profité d’une voiture compétitive. Les temps difficiles des deux dernières années les ayant forcés à se déshabiller et à se réévaluer, l’équipe a grandi dans l’adversité et en arrière-plan, leurs installations toujours super solides et leur collection de talents individuels ont été exploitées pour une cause commune.

Il y aura sûrement de nombreux tests difficiles à venir – de l’unité de l’équipe, des avancées réalisées ailleurs et de la gestion de ce qui sera certainement un élément de concurrence interne entre les deux pilotes. Mais ce sont de beaux défis à relever. La Scuderia arrive à Imola en grand favori pour la première fois depuis l’ère Schumacher.