Ferrari discute d’un nouvel accord de mission Winnow malgré l’interdiction de l’Union européenne

L’équipe de Formule 1 Ferrari et le géant du tabac Philip Morris International (PMI) remontent à loin. La tenue de course de Maranello était parrainée par la marque Marlboro de PMI de 1997 jusqu’à l’introduction de restrictions sur le parrainage du tabac à la fin des années 2000. Les publicités pour les cigarettes sont interdites en F1 depuis plus d’une décennie maintenant et depuis 2006, aucune voiture ne peut arborer de publicités pour les cigarettes, le tabac ou les produits du tabac.

Cependant, le partenariat de longue date a été quelque peu ravivé en 2018 avec le lancement de l’initiative Mission Winnow par PMI. Cette année-là, le nom figurait sur les voitures Ferrari, tandis qu’elles redevenaient sponsor titre l’année suivante. Depuis lors, en fonction des lois sur la publicité dans le pays où se déroule la course, la marque a été placée sur et hors de la voiture Ferrari F1. Les logos Mission Winnow n’ont pas du tout été utilisés tout au long de la saison 2020 raccourcie, mais ont été remis avec un design vert vif sur le capot du moteur de la voiture SF21 de Ferrari. Cependant, il a été récemment annoncé que ni le nom ni le logo n’apparaîtraient sur les voitures dans aucune des courses à venir dans l’UE et au Royaume-Uni.

Selon le VoitureEtBike rapport, Ferrari n’exécutera pas la nouvelle marque Mission Winnow dans l’étape européenne de la saison. Malgré cela, le directeur de l’équipe Ferrari, Mattia Binotto, a révélé que son équipe négocie un nouvel accord avec la major du tabac pour 2022 et au-delà. Il a également nié que cela était un signe que la relation avec PMI touchait à sa fin. L’accord de sponsoring existant de la Scuderia Ferrari avec PMI expire à la fin de cette année, mais Binotto a déclaré que des discussions étaient déjà en cours sur un nouveau contrat.

« Si vous regardez aussi bien l’année dernière ou les années précédentes, il y a eu des courses où nous n’avions pas de logo sur la voiture », a déclaré Binotto. « Cela dépendait des réglementations de divers pays, et nous essayons simplement de le respecter comme nous l’avons fait dans le passé et le faisons encore aujourd’hui », a-t-il ajouté.

La nouvelle a suscité de nombreuses spéculations et a mis le monde automobile en effervescence avec des résultats financiers possibles. Pendant ce temps, la légendaire équipe de course italienne a glissé à la quatrième place du classement des constructeurs cette année. Ils ont été en proie à des problèmes liés à la dégradation des pneus, entre autres. Le patron de l’équipe Binotto a admis que les problèmes de l’équipe dans ce domaine pourraient perdurer jusqu’à la fin de la saison.

