Ferrari dévoile une nouvelle livrée avant le Grand Prix d’Italie à Monza

L’équipe de Formule 1 Ferrari a publié une nouvelle livrée dans laquelle sa célèbre voiture sera vue lors de l’édition 2023 du Grand Prix d’Italie à Monza.

Le design spécial comprend des accents sur le côté similaires à l’Hypercar 499P de Ferrari qui a remporté les 24 Heures du Mans plus tôt dans l’année. L’ancien pilote de F1 Antonio Giovinazzi, au volant aux côtés d’Alessandro Pier Guidi et James Calado, est sorti vainqueur de la course de juin.

Le cheval cabré équipera également les pilotes Charles Leclerc et Carlos Sainz dans une nouvelle combinaison de course sur le circuit phare, connu pour ses lignes droites rapides.

La célèbre équipe de courses a également partagé un clip vidéo avant la course dans lequel les deux coureurs présentent le nouveau sauteur.

Ferrari a connu une saison décevante cette année avec Red Bull et le double champion en titre Max Verstappen dominant le classement des constructeurs et des pilotes.

Verstappen compte 11 victoires en course cette saison, tandis que son coéquipier Sergio Perez a remporté les deux autres courses terminées cette saison. Le Néerlandais a une énorme avance en tête du classement avec 339 points à son actif cette année, tandis que Perez compte 201 points loin derrière.

Red Bull est en tête du classement des constructeurs avec 540 points, tandis que Ferrari se classe quatrième avec 201 points. Sainz occupe la cinquième place du classement des pilotes avec 102 points et Leclerc compte 99 points cette campagne pour occuper la sixième place.

Le constructeur italien n’a pas encore remporté une seule course dans l’édition en cours du championnat et envisage un changement de paramètre lorsque le Grand Prix d’Italie débutera le week-end prochain. Cependant, ils doivent s’améliorer considérablement s’ils veulent contester la domination de Red Bull cette année.

Verstappen, en revanche, qui est en route pour sceller son troisième titre au trot cherchera à poursuivre sa série de victoires et à conclure la saison avant la dernière partie du calendrier.