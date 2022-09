Ferrari a dévoilé mardi sa nouvelle Purosangue, le tout premier véhicule de série à quatre portes du constructeur de voitures de sport de 75 ans.

Le Purosangue ressemble à un SUV, semblable à d’autres SUV sportifs de luxe de marques comme Porsche et Maserati. Mais malgré sa taille, sa forme et sa position plus haute, la société insiste sur le fait que la Purosangue – qui signifie “pur-sang” en italien – est une voiture de sport, conçue dès le départ comme une véritable Ferrari.

La Purosangue n’a peut-être pas la forme traditionnelle d’une Ferrari, mais elle sonnera comme une Ferrari. Le nouveau modèle est propulsé par un moteur V-12 de 6,5 litres et 715 chevaux qui est monté derrière l’essieu avant, plutôt que par-dessus comme avec la plupart des VUS et multisegments.

Ferrari a déclaré que l’emplacement du moteur – et de la boîte-pont de la Purosangue, montée à l’arrière – répartit le poids du véhicule presque uniformément entre les quatre roues, améliorant ainsi sa maniabilité.

Alors que Ferrari est surtout connue pour ses voitures de sport à deux places, la société construit des voitures à quatre places depuis le début des années 1960 et des modèles à traction intégrale depuis l’introduction du coupé FF en 2011. Mais même Ferrari admet que la Purosangue déplace le marque historique dans un nouveau territoire.