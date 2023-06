Ferrari décroche sa première pole position en 50 ans lors de l’édition du centenaire des 24 Heures de la Sarthe

Ferrari a balayé la première ligne des qualifications pour l’édition du centenaire des 24 Heures du Mans jeudi, la voiture numéro 50 remportant la première pole de la marque italienne sur le circuit de la Sarthe en 50 ans.

L’Italien Antonio Fuoco était au volant de la voiture 499P qu’il partage avec l’Espagnol Miguel Molina et le Danois Nicklas Nielsen alors que Ferrari a mis fin à la série de six pôles successifs du champion Toyota au Mans.

« C’est incroyable, devant tous ces gens. Ferrari est de retour après 50 ans et nous avons décroché la pole position », a déclaré Fuoco à la télévision Eurosport après la séance d’hyperpole de 30 minutes.

« C’était un très bon tour, une qualification vraiment difficile. »

La voiture sœur numéro 51, partagée par l’Italien Alessandro Pier Guidi, le Britannique James Calado et l’ancien pilote de Formule 1 Antonio Giovinazzi, s’est qualifiée 0,773 plus lentement que le tour de la pole de trois minutes 22,982 secondes.

La Toyota hybride numéro huit des champions en titre Sébastien Buemi de Suisse, du Néo-Zélandais Brendon Hartley et du Japonais Ryo Hirakawa s’est qualifiée troisième.

La Porsche 963 partagée par le Français Mathieu Jaminet, le Brésilien Felipe Nasr et l’ancien vainqueur britannique Nick Tandy s’est qualifiée quatrième.

La Toyota numéro sept du Japonais Kamui Kobayashi, le Britannique Mike Conway et l’Argentin Jose Maria Lopez s’aligneront cinquième et devant la Cadillac conduite par le double vainqueur néo-zélandais Earl Bamber et les Britanniques Alex Lynn et Richard Westbrook.

La séance de qualification a été interrompue avec cinq minutes et 15 secondes encore au compteur lorsque la Cadillac numéro trois pilotée par Sébastien Bourdais, né au Mans, s’est arrêtée à la première chicane après avoir pris feu.

Bourdais avait réalisé le troisième meilleur temps mais il a été supprimé pour avoir provoqué le drapeau rouge et la voiture s’est qualifiée huitième.

Kobayashi a également perdu son meilleur tour, permettant à Nasr de prendre la quatrième place.

La dernière pôle Ferrari au Mans a été établie par l’Italien Arturo Merzario en 1973, la dernière fois que la marque italienne s’est engagée en tant qu’équipe d’usine dans la catégorie supérieure.

Le Mans fête les 100 ans des premières 24 Heures disputées en 1923.

