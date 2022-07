Ferrari cherche des doublures argentées après le coup du titre F1

Ferrari a cherché des doublures argentées après que le Grand Prix de France de dimanche les ait laissés lécher des blessures auto-infligées, les fans craignant que l’équipe la plus ancienne et la plus glamour de Formule 1 n’ait encore une fois gâché ses chances de titre.

Charles Leclerc est resté le challenger le plus proche de Max Verstappen mais le pilote Ferrari compte désormais 63 points de retard sur son rival Red Bull, avec 10 courses à disputer, grâce à une erreur de sa part.

Si Verstappen triomphe en Hongrie le week-end prochain, il entrera dans la pause d’août avec au moins 70 points d’avance, ce qui signifie que même gagner toutes les courses restantes pourrait ne pas suffire à Leclerc.

Cela prendrait un revirement aux proportions sismiques, et Ferrari a un record ces dernières années de flatter pour tromper, mais le patron de l’équipe Mattia Binotto était plus provocant que découragé.

“Ce fut un bon week-end en termes de rythme, la voiture s’est avérée très compétitive”, a-t-il déclaré aux journalistes au Castellet.

« Charles a obtenu la pole, il menait la course. Je pense que nous avions un avantage sur le Red Bull en termes de dégradation des pneus… Je pense que nous sortons d’ici avec confiance dans notre package, la capacité de nos pilotes et notre vitesse.

Binotto a désigné la Hongrie comme une autre course chaude où Ferrari, qui a fait courir Carlos Sainz de la 19e à la cinquième place en France, s’attend à être fort.

« Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles nous devons sourire. Notre objectif ne devrait pas être la victoire mais un une-deux », a-t-il déclaré.

“Il n’y a aucune raison de ne pas gagner 10 courses d’ici la fin. J’aime être positif, rester optimiste. Quelque chose pourrait-il arriver à Max et Red Bull ? Cela leur est déjà arrivé, comme cela nous est arrivé. Mais je n’y compte pas. Je pense que nous devons nous concentrer sur nous-mêmes et faire de notre mieux.

Verstappen a remporté sept courses cette saison contre trois pour Leclerc, tandis que Red Bull en a remporté huit contre quatre pour Ferrari.

Leclerc a connu trois abandons, tout en menant, à celui de Verstappen.

Ferrari a semblé vulnérable sur le plan stratégique et Leclerc est de plus en plus confronté à des questions quant à savoir s’il est trop sujet aux erreurs pour soutenir une candidature au championnat.

Le Monégasque n’a pas tardé à se blâmer, affirmant que ses erreurs dans deux courses – Imola et France – représentaient 32 points du déficit.

Ferrari, qui a remporté un titre pour la dernière fois en 2008, l’a également laissé tomber, ainsi que Sainz, avec des pannes mécaniques et une stratégie discutable.

“C’est un jugement un peu injuste”, a déclaré Binotto lorsqu’il a été interrogé sur les erreurs de Leclerc.

“Je pense que cela peut arriver lorsque vous conduisez à la limite … il n’y a certainement aucune raison de le blâmer. Nous avons toujours vu que Charles réagissait très fort et bien quand il commettait des erreurs et je suis presque sûr qu’il reviendra en Hongrie plus fort et plus affamé.

Verstappen, le champion en titre, a eu sa part d’accidents dans le passé mais en fait très peu maintenant et sait aussi comment jouer le jeu long, quand pousser et quand attendre son heure.

“Ces erreurs sont faciles à commettre”, a déclaré le Néerlandais. “Je suis désolé pour lui bien sûr, ce n’est pas gentil. Il le sait. Nous avons encore beaucoup de courses à disputer et il y aura aussi quelques week-ends difficiles pour nous. »

