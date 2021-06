Ferrari aux prises avec un problème d’usure excessive des pneus avant

Les problèmes de Ferrari au Grand Prix de France ont montré une faiblesse de longue date avec l’usure des pneus avant qui n’a pas disparu et ils doivent y remédier pour la saison prochaine, selon le patron de l’équipe Mattia Binotto.

La course de dimanche au Castellet était la première fois que Ferrari ne marquait pas cette année, avec l’Espagnol Carlos Sainz 11e et le Monégasque Charles Leclerc 16e.

Ils s’étaient qualifiés respectivement cinquième et septième, avec Leclerc en pole lors des deux courses précédentes à Monaco et en Azerbaïdjan, mais Ferrari a terminé le week-end en passant de la troisième à la quatrième place au classement général du championnat des constructeurs.

« Nous n’avons pas été capables de faire fonctionner les pneus comme nous aurions dû le faire et je pense que nos performances étaient vraiment strictement liées aux pneus, à la façon dont nous les avons fait fonctionner », a déclaré Binotto aux journalistes.

Le Castellet n’a pas accueilli de course l’année dernière en raison de la pandémie de COVID-19, mais Binotto a déclaré que les conditions chaudes et les virages à grande vitesse mettant beaucoup d’énergie dans les pneus avaient été un problème dans le passé.

« Nous aurions dû y remédier et ce n’est pas encore le cas », a déclaré Binotto. « En regardant l’avenir, c’est important pour nous comme une leçon apprise. »

Il a dit qu’il faudrait plus que le développement de la voiture actuelle pour résoudre le problème, cependant.

« Pour le résoudre, je pense que nous devons changer de matériel, comme par exemple les jantes, ce qui n’est pas possible pour la réglementation », a déclaré l’Italien.

« Je pense qu’il est plus important pour nous d’essayer de comprendre et de l’aborder définitivement pour l’année prochaine. En attendant, je pense que ce problème se reproduira sur certaines courses mais pas sur toutes les pistes. »

Sainz, qui a rejoint l’équipe cette année en provenance de McLaren, a déclaré que l’équipe avait tendance à avoir plus de difficultés en course qu’en qualifications, mais il y avait eu des cas où le rythme de course n’était pas un problème.

« Il est vraiment clair que nous avons une plage de travail très étroite sur nos pneus avant et nous avons tendance à lutter beaucoup plus avec le grainage et l’usure avant que nos concurrents », a déclaré l’Espagnol.

« Maintenant, nous essayons de comprendre pourquoi nous avons une fenêtre si étroite et pourquoi nous luttons davantage avec cette usure des pneus avant. »

La France a été la première d’une triple série de courses au cours des week-ends successifs, le Red Bull Ring autrichien accueillant les deux suivants.

