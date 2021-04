2:49



Charles Leclerc est ravi de concourir pour Ferrari en Italie sur le circuit d’Imola

Charles Leclerc dit que le retour de Ferrari en F1 bat son plein après avoir fait un « pas en avant significatif » avec leur voiture 2021 – mais insiste sur le fait que l’équipe ne laissera pas une bataille serrée pour la troisième les détourner de leur grand objectif à long terme.

Ferrari arrive pour le GP d’Émilie-Romagne pour l’une de ses deux courses à domicile italiennes après un début de saison encourageant à Bahreïn, avec Leclerc et son nouveau coéquipier Carlos Sainz marquant des points dans le top 10. Cela semble être une trop grande réussite pour l’équipe la plus titrée de F1, c’était un coup de pouce très nécessaire en début de saison après avoir terminé sixième en 2020 – la pire saison de la Scuderia en quatre décennies.

« C’est un pas en avant. Un pas en avant significatif », a déclaré Leclerc en parlant de la nouvelle et améliorée SF1000 de Ferrari.

« Nous avons vu à Bahreïn que nous avons fait une meilleure progression par rapport aux autres équipes de l’année dernière à cette année, donc c’est positif.

« C’est une amélioration globale. La puissance se sent mieux. L’équilibre dans les virages et l’adhérence réelle se sent mieux. Ce n’est pas une chose en particulier, c’est que l’ensemble se sent mieux et c’est positif pour l’avenir. »

Le bon départ de Ferrari leur a permis de devenir l’un des favoris pour la troisième place, avec McLaren – qui a pris cette position l’année dernière et était l’autre équipe de milieu de terrain à marquer des points avec les deux voitures lors de l’ouverture de la saison.

« Je pense que l’objectif réaliste pour cette année serait d’être juste derrière Red Bull et Mercedes », a déclaré Leclerc. « De manière réaliste, je pense que ça va être très difficile de se battre avec eux, nous sommes trop loin pour l’instant mais nous sommes dans le combat avec quatre ou cinq autres équipes pour la troisième place chez les constructeurs. »

« Ce sera un combat serré, mais si nous faisons tout à la perfection, je pense que c’est atteignable. »

Leclerc explique la mentalité à long terme de Ferrari

Leclerc est certainement optimiste quant à la Ferrari 2021, mais reste catégorique sur le fait que lui et l’équipe veulent bien plus que se battre au milieu de terrain.

« Nous ne nous battons toujours pas là où nous voulons combattre, nous mettons tous nos efforts pour revenir là où nous voulons être qui se bat pour la victoire », a déclaré le Monégasque.

Mais avec la lutte pour des victoires apparemment impossible cette année, Ferrari, comme de nombreuses autres équipes, se retrouve dans la position délicate d’essayer de progresser cette année, tout en gardant son attention sur une voiture majeure et la révision des règles en 2022.

Ferrari a ouvertement admis qu’ils se concentrent davantage sur l’année prochaine – ce dont Leclerc est parfaitement satisfait.

« Je pense que la mentalité est bonne, je n’en doute pas et je pense que nous travaillons bien », a-t-il expliqué. «Le début de 2020 a été difficile lorsque nous avons réalisé la réalité des choses et que nous étions vraiment une étape vers le bas de 2019. Mais nous avons traversé ce processus dans le bon sens je pense et nous avons commencé à travailler pour reconstruire l’ensemble du projet.

« Je ne pense pas que nous soyons emportés par le combat [for third] il y en aura au cours de la saison, je pense que tout le monde est bien conscient qu’il y a beaucoup plus à gagner à préparer 2022 de la bonne manière car ces nouvelles voitures dureront beaucoup plus longtemps, de nombreuses années après 2022.

« Nous devons être prêts pour cela. Je pense que nous nous préparons comme nous le devrions pour ces changements, donc je ne suis pas inquiet à ce sujet. »