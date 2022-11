Ferran Torres marque un doublé alors que l’Espagne martèle le Costa Rica 7-0

L’Espagne a déchiqueté le Costa Rica 7-0 mercredi dans une destruction brutale lors de son match d’ouverture du Groupe E qui a lancé sa candidature pour remporter une deuxième Coupe du monde.

Évitant le sort des géants argentins et des rivaux du groupe, l’Allemagne, qui avaient perdu 2-1 contre le Japon plus tôt, l’équipe fantaisiste de Luis Enrique a brillé au stade Al Thumama de Doha, dominant la possession du ballon et tentant sa chance sans pitié.

Ferran Torres a marqué deux fois et Marco Asensio, Dani Olmo, Gavi, Carlos Soler et Alvaro Morata figuraient également sur la feuille de match des demi-finalistes de l’Euro 2020 dans un ébat emphatique.

Dans le passé, les vainqueurs de la Coupe du monde 2010 ont payé le prix de leur prodigalité, mais les trois attaquants sélectionnés par Luis Enrique ont marqué en première mi-temps pour leur rendre sa confiance.

L’entraîneur a placé Asensio au faux neuf, flanqué d’Olmo et Torres, en commençant par Morata et Ansu Fati sur le banc.

L’entraîneur a choisi de déployer le milieu de terrain de Manchester City Rodri Hernandez en défense centrale, aux côtés de son coéquipier du club Aymeric Laporte, anticipant à juste titre que son équipe monopoliserait le ballon.

Il n’a fallu que 11 minutes à La Roja pour ouvrir le score, Gavi poignardant une passe en avant pour qu’Olmo reçoive dans la surface et l’ailier du RB Leipzig prenant une touche sublime pour tourner et une autre pour caresser doucement le ballon devant Keylor Navas.

Le Costa Rica, qui était un package surprise lors de la Coupe du monde 2014, battant l’Italie et l’Uruguay et faisant match nul avec l’Angleterre en tête de son groupe, a de nouveau été séparé pour le deuxième but 10 minutes plus tard.

Le centre bas percé de Jordi Alba a été percuté par l’attaquant du Real Madrid Asensio devant son ancien coéquipier Navas, qui aurait peut-être fait plus pour l’empêcher d’entrer.

Torres est rentré à la maison depuis le point de penalty après qu’Alba ait été victime d’une faute d’Oscar Duarte – un appel doux lors d’une nuit difficile pour Los Ticos, qui n’ont jamais été dans le match et n’ont pas réussi à rassembler un tir au but.

L’attaquant de Barcelone Torres a profité d’une défense plus lâche pour tirer le quatrième Navas au début de la seconde période.

Luis Enrique a réussi à enlever les effervescents Pedri et Torres avant l’heure de jeu afin de les reposer pour l’affrontement de dimanche avec l’Allemagne, et a donné à l’arrière gauche de Barcelone Alejandro Balde ses débuts.

Le joueur de 19 ans a grimpé sur le terrain lors de la préparation du cinquième but de l’Espagne, avec le remplaçant Morata traversant pour que Gavi perce à la maison avec aplomb.

Vainqueur du trophée Kopa, Gavi est devenu le troisième plus jeune buteur d’une Coupe du monde à 18 ans et 110 jours, après le Mexicain Manuel Rosas et le détenteur du record Pelé.

Soler et Morata sont ensuite entrés en jeu avec des grèves dans les arrêts de jeu pour aggraver la misère au Costa Rica et aider l’Espagne à se muscler lors d’un match d’ouverture parfait au Qatar.

