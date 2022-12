Ferny Hollow: Champion Chase espère absent pour la saison en raison d’une blessure au tendon de l’équipe Willie Mullins | Nouvelles de la course

Ferny Hollow, espoir du champion Chase, a été exclu pour la saison en raison d’une blessure au tendon postérieur.

La nouvelle est un nouveau coup dur pour Willie Mullins et les propriétaires de Cheveley Park Stud, qui doivent également être patients avec Allaho, double vainqueur de Ryanair Chase cette saison.

Ferny Hollow fête ses huit ans le jour de l’An mais n’a fait l’hippodrome que sept fois dans sa vie, bien que ses capacités n’aient jamais été remises en question.

Ferny Hollow s’empresse de remporter le Champion Bumper





Vainqueur du Champion Bumper à Cheltenham en 2020, il a battu Bob Olinger lors de son seul départ sur haies la saison suivante avant d’être exclu pour le reste de cette campagne.

Il est revenu après 380 jours d’absence pour gagner lors de ses débuts de chasse à Punchestown et trois semaines plus tard, il a décroché un Grade One à Leopardstown, seulement pour une autre blessure qui a saboté le reste de la saison dernière.

En raison de sa participation au Fortria Chase le mois dernier, Mullins l’a éliminé à cause du sol et maintenant il est de nouveau prêt pour un long séjour sur la touche.

Le directeur général de Cheveley Park, Richard Thompson, a déclaré au Daily Podcast de Nick Luck: “C’est un tendon postérieur. Willie commençait évidemment à le faire travailler un peu plus dur s’il devait courir pendant la période de Noël et il ne pouvait évidemment pas le supporter.

“Il nous a remporté un Grade One la saison dernière, donc il serait parti depuis et avant cela, il avait raté longtemps. Il a remporté deux Grade Ones, a remporté le Champion Bumper en 2020 mais c’est évidemment un cheval délicat.

“C’est vraiment dommage, évidemment. Nous avions vraiment hâte qu’il sorte, mais nous avons toujours senti qu’avec Ferny, il était délicat et donc ce n’était pas un coup de circuit pour le remettre sur le parcours.”

Thompson a également fourni une mise à jour sur Allaho, qui a été exclu de la première moitié de la saison.

“La dernière fois que j’ai parlé à Willie, je pense que nous espérons toujours qu’il revienne courir avant Cheltenham, puis Cheltenham lui-même”, a déclaré.

“Il a eu six semaines de congé et cela se termine bientôt, mais avec toutes ces choses, il faut être réaliste et c’est probablement 50-50. J’aimerais le voir avoir une autre inclinaison chez Ryanair et essayer pour le gagner une troisième fois.”