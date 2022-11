Ferne McCann vue pour la première fois depuis la fuite d’une note vocale choquante sur la victime d’une attaque à l’acide

FERNE McCann a été repérée pour la première fois depuis qu’une note vocale choquante sur une victime d’attaque à l’acide a été divulguée sur les réseaux sociaux.

L’ancienne star de The Only Way Is Essex fait actuellement face à une nouvelle réaction après l’apparition d’une note vocale qui prétend exposer la star parlant de la victime de l’attaque à l’acide d’Arthur Collins.

Ferne a gardé un profil bas alors qu’elle partait jeudi[/caption]

Ferne a été vue quittant sa maison avec le beau Lorri[/caption]

Ferne, 32 ans, avait déjà été accusée d’avoir claqué son ancien copain Sam Faiers dans des notes vocales publiées par une page Instagram anonyme.

Mais dans de nouvelles notes vocales hier soir, le compte de fuite sur les réseaux sociaux a affirmé qu’elle avait fait des commentaires dégoûtants sur l’une des victimes de l’attaque à l’acide de son ex – Sophie Hall.

Maintenant, la mère d’un enfant a été repérée pour la première fois depuis le dernier téléchargement, gardant un profil bas lors d’une journée près de chez elle.

Elle a été rejointe par son beau Lorri Haines alors qu’elle gardait la tête tournée vers les caméras, alors qu’ils sortaient de leur véhicule Lamborghini.

Ferne s’était habillée pour l’occasion avec un pantalon à fines rayures élégant et un pull blanc, se tenant au chaud avec une écharpe en laine.

Elle a accessoirisé avec un sac cartable gris, car elle semblait également porter un sac d’école pour sa fille dimanche, cinq ans.

La star de la télé-réalité a retiré ses mèches brunes de son visage alors qu’elle a choisi de porter ses lunettes à monture épaisse pour la sortie.

Alors qu’elle gardait son visage protégé, une Lorri, 30 ans, vêtue de manière décontractée, avait l’air abattue et sérieuse alors qu’ils sortaient ensemble de chez eux.





Hier soir, un compte Instagram anonyme a de nouveau publié des notes vocales qu’ils prétendaient provenir de Ferne.

L’audio – d’une voix de femme – était sous-titré : « C’est le vrai Ferne qui parle des victimes de l’acide. C’est dégoûtant et ignoble qu’elle puisse jamais parler de victimes innocentes. Quelle honte pour une femme.

Le récit allègue que la voix est celle de Ferne McCann – discutant de la victime de Collins entrant dans un concours de beauté et portant une robe faite à partir de gros titres recyclés sur l’attaque.

Arthur Collins purge actuellement 20 ans de prison après avoir jeté de l’acide dans une boîte de nuit et blessé 14 personnes.

Il a été reconnu coupable de cinq chefs de lésions corporelles graves avec intention et de neuf chefs de lésions corporelles réelles contre 14 personnes.

Collins a jeté de l’acide sur la piste de danse bondée de la discothèque Mangle à Dalston, dans l’est de Londres, lors d’une soirée du week-end de Pâques en avril 2017.

Sophie Hall, qui avait alors 21 ans, fêtait l’anniversaire d’un ami lorsqu’elle a été touchée par le liquide brûlant.

“Elle va probablement le gagner, je ne vais pas mentir, seulement parce que l’événement et les prix auxquels elle a participé ou le concours de beauté, quel qu’il soit, ils aiment probablement toute cette presse gratuite pour leur événement, donc ils vont probablement réparez-le, elle le gagnera », peut-on entendre dire la femme.

“Elle est une moche putain de c ***.”

Ferne et Lorri ont été aperçus devant leur domicile[/caption]

Ferne a été vue quittant sa maison après la fuite des notes vocales[/caption]