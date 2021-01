Ferne McCann vient de rendre publique sa nouvelle relation et elle rêve déjà de ce que l’avenir lui réserve.

L’ancienne star de TOWIE, 30 ans, a déclaré qu’elle voulait se marier et a commencé à se sentir maussade, partageant son désir d’avoir un autre bébé.

Cela vient après avoir été vue emballer sur le PDA avec son nouveau petit ami, le mannequin Jack Padgett, à Cape Town, en Afrique du Sud, où elle est actuellement en voyage de travail.

« Je suis très heureuse et contente pour le moment, mais l'autre jour, j'ai commencé à me sentir maussade. J'ai vu une femme enceinte dans le supermarché et ça m'a mis!







(Image: Instagram)







(Image: Instagram)



« J’ai recommencé à ressentir ce sentiment, honnêtement, j’adorerais être enceinte, j’adore cette sensation agréable de faire grandir un bébé en toi. »

Et c’est juste un autre bébé qu’elle cherche.

Ferne, qui est déjà maman de trois ans dimanche, a ajouté: « Je suis ouvert à l'amour et j'ai hâte de rencontrer celui-là, d'avoir des enfants, de me marier et de m'enfuir au coucher du soleil! J'ai beaucoup de rencontres l'année dernière à cause de la pandémie. «







(Image: fernemccann / Instagram)



Elle nous a dit précédemment qu’elle gardait un œil sur un homme alors que le deuxième verrouillage se profilait.

« Je recherche un petit ami prêt à signer un accord demain », a déclaré Ferne.

« Je ne peux pas faire un autre verrouillage en étant célibataire. »







(Image: fernemccann / Instagram)



L’année dernière, Ferne a eu une brève aventure avec quelqu’un qu’elle a appelé «M. C», qui a ensuite été identifié comme un magnat de la propriété, Charlie Wilson.

Ferne est actuellement en voyage de travail en Afrique du Sud, ce qui est autorisé selon les règles de niveau 4.

Ses abonnés Instagram pensaient qu’elle faisait fi des règles, mais elle a confirmé qu’elle était à l’étranger pour travailler