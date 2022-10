Ferne McCann s’habille pour une journée de cueillette de citrouilles avec sa fille dimanche après le scandale des notes vocales

La star de TOWIE, Ferne McCann, a passé une journée à cueillir des citrouilles avec son adorable fille dimanche.

La fière maman, qui a récemment été mêlée à un scandale de note vocale, a documenté la journée sur les réseaux sociaux.

Ferne McCann a passé une journée avec sa fille dimanche alors qu'elles allaient cueillir des citrouilles

Ferne a pris d'adorables photos de dimanche

En visite à Marsh Farm, où il y a une abondance de citrouilles à cueillir, la star de 32 ans a partagé un regard sur les jeunes explorant leur environnement automnal.

En un clin d’œil, la fille de Ferne, Sunday, quatre ans, peut être vue assise parmi les citrouilles dans une tenue colorée et des bottes en caoutchouc à imprimé léopard.

Dans un autre cliché, Ferne montre sa nouvelle coiffure courte tout en s’accroupissant pour parler à sa fille.

La journée saine a également vu les tout-petits poser avec des décorations d’Halloween, y compris des squelettes.

Ils sont également allés voir des animaux et ont passé du temps sur les balançoires avant de rentrer chez eux pour sculpter leurs citrouilles.

Ferne est apparue de bonne humeur pour la journée d’Halloween et a écrit comme légende: «Cette petite citrouille est une tarte mignonne.

« Amusant à mi-parcours @marsh_farm. Ok nous aimons cette période de l’année. Cueillette de citrouilles gaurente, Halloween, soirée feu d’artifice… Anniversaire du dimanche ma petite fille a presque 5 ans, que diable !

“Quand la vie ralentit le rythme pour une raison quelconque, vous remarquez vraiment les petites choses de la vie.

« Si récemment, nous nous sommes concentrés sur les moyens de remplir nos tasses. Comme épousseter la mijoteuse et faire des réchauffeurs d’hiver au craquement des glands sous nos bottes en caoutchouc lors de nos promenades hivernales.

“Regardez autour de vous et appréciez ce que vous avez.”

Ferne a été aperçue pour la dernière fois il y a quelques jours alors qu’elle passait une journée avec sa fille dans l’Essex.





La femme de 32 ans a troqué ses longues mèches plus blondes contre un carré court et sombre et avait l’air abattue pendant la journée.

Elle s’est couverte de lunettes de soleil foncées et a gardé les choses décontractées dans un t-shirt boutonné blanc, un pantalon gris et des baskets blanches.

Cela vient après que Ferne a déclaré qu’elle avait “confronté des difficultés dans ma vie” après avoir été accusée d’avoir claqué son copain Sam Faiers dans des notes vocales divulguées.

Un enregistrement pensé pour présenter la voix de Ferne a envoyé des ondes de choc dans l’Essex le mois dernier et a ravivé une querelle entre les anciens copains.

Ferne a rompu son silence dimanche soir alors qu’elle réfléchissait à la fin de l’épuisante émission de télé-réalité Celebrity SAS: Who Dares Wins.

Sunday a regardé le rôle dans ses bottes en caoutchouc à imprimé léopard

Ferne McCann a récemment été impliquée dans un scandale de notes vocales