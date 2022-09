Ferne McCann se souvient du moment terrifiant où elle a failli TUER Callum Best dans la cascade SAS Who Dares Wins

FERNE McCann a revécu le moment terrifiant où elle a failli TUER Callum Best dans une cascade SAS Who Dares Wins.

La star de télé-réalité est actuellement de retour sur les écrans dans Celebrity SAS : Who Dares Wins.

Ferne a expliqué à quel point c’était difficile dans la série – et comment la co-vedette Calum a presque frôlé la mort.

Elle a déclaré: «Nous avons été associés et le mien était Callum Best et j’ai dû amortir sa chute.

«Il descendait en rappel du haut d’un rocher, ce n’était pas un rocher, c’était une falaise géante, et j’ai dû amortir sa chute pour l’empêcher de tomber complètement et de s’écraser jusqu’à la mort. “

Ferne a revécu la tâche cauchemardesque sur le podcast Netmums.





Elle a déclaré : « Si la DS ne s’était pas mobilisée et n’avait pas amorti sa chute pour moi, Callum Best serait tombé à mort.

“C’était vraiment difficile pour moi et je me suis battu à ce sujet, mais il faut laisser tomber. “

« J’étais un gros bébé, mais c’était une raison justifiée, le fait que j’aurais pu tuer quelqu’un, ce pauvre vieux Callum Best. C’est un de mes amis et je suis content qu’il soit en vie et en bonne santé !

Parlant de son passage dans l’émission où elle a fondu en larmes à cause de ses difficultés relationnelles, elle a déclaré: «C’est conçu pour éliminer les faibles des forts.

Quand j’étais là-bas, je pensais que c’était la pire décision que j’aie jamais prise.

« Chaque jour, je voulais partir.

Vous verrez au fur et à mesure que la série se déroule, certains l’ont mieux géré que d’autres. Nous étions tous très différents et chacun avait ses forces et ses faiblesses. “