Ferne McCann rompt le silence après que les notes vocales se soient rangées et dit aux fans qu’elle a “confronté des difficultés dans ma vie”

FERNE McCann a déclaré qu’elle avait “confronté des difficultés dans ma vie” après avoir été accusée d’avoir claqué son copain Sam Faiers dans des notes vocales divulguées.

Un enregistrement pensé pour présenter la voix de Ferne a envoyé des ondes de choc dans l’Essex le mois dernier et a ravivé une querelle entre les anciens copains.

Instagram

Ferne McCann est revenue sur Instagram pour dire qu’elle a “confronté des difficultés dans ma vie”[/caption]

L’ex-star de Towie a rompu son silence dimanche soir alors qu’elle réfléchissait à la fin de l’épuisante émission de télé-réalité Celebrity SAS: Who Dares Wins.

Elle était l’une des quatre recrues qui ont réussi à réussir le cours de sélection SAS dans le désert jordanien.

De retour sur Instagram, Ferne, qui a une fille appelée Sunday, a déclaré: “Cela a changé ma vie.”

Elle a ajouté: “Toute l’expérience vous fait regarder chaque partie de vous-même – vos forces, vos faiblesses, vos peurs les plus profondes.

EN SAVOIR PLUS SUR FERNE MCCANN avoir son mot à dire Le petit ami de Sam Faiers publie un coup énigmatique sur Ferne McCann MÉCHANTE FILLE J’ai été un tyran pendant 20 ans et j’ai appelé des amis gros… Je peux m’identifier à Fern & Sam row

“Cela m’a appris la résilience, l’acceptation de soi et que chaque instant est une opportunité de changement.

“Cela m’a donné la confiance nécessaire pour enfin affronter les difficultés de ma vie, les gérer et aller de l’avant.”

La star de First Time Mum a déclaré que quitter sa fille dimanche, qu’elle avait avec son ex emprisonné Arthur Collins, était le défi le plus difficile pour elle.

Elle a déclaré: «Je suis allée dans la série pour me prouver que je peux être forte et je voulais rendre Sunday fier.





« Ce fut un choc majeur pour le système ! Chaque jour je pleurais pour dimanche, chaque jour je voulais partir, mon corps me faisait mal et la maison me manquait tellement. Mais j’avais mes raisons personnelles pour lesquelles je devais tenir le coup.

Elle a poursuivi: «Oui, je l’ai terminé et j’ai réussi, mais si SAS m’a appris quelque chose, il m’a appris à avancer pas à pas, à pousser un peu plus fort jusqu’au lendemain matin, à accomplir juste une tâche de plus.

« Des moments vous terrasseront, vous gâcherez mais vous devez trouver cette résilience et ce courage pour vous relever et repartir.

“Juste au moment où vous pensez que vous avez tout compris, la vie vous proposera toujours quelque chose d’autre, et comme le dit la DS, tout dépend de la façon dont vous gérez cela.”

Les amis de la star ont tendu la main sous son message avec des messages de soutien.

En savoir plus sur le soleil ARGENT MAMAN Je suis une mère au foyer et je gagne 3,6 000 £ par semaine sans emploi – voici comment I-DRAIN Avertissement pour des millions de propriétaires d’iPhone et d’Android de vérifier les factures “vampires”

Danielle Armstrong a déclaré: «Bien sûr, vous arriveriez à la fin la femme la plus forte que je connaisse mentalement et vous lui donneriez tout bravo les filles x”

L’ancien soldat britannique et vedette du SAS Jason Foxy a déclaré : « Quel voyage. Quelle légende.

Getty

Ferne a été accusée d’avoir claqué son ami Sam Faiers dans des notes vocales divulguées[/caption]