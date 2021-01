Ferne McCann est de retour à la vie normale après un voyage d’un mois en Afrique du Sud.

La star de First Time Mum, 30 ans, a passé du bon temps avec son nouveau beau Jack Padgett au Cap aux côtés de sa fille, dimanche 3 ans.

Mais son escapade éclair a pris fin et Ferne revient dans la vie de lock-out chez elle dans l’Essex.

S’adressant à ses histoires Instagram samedi, la blonde s’est laissée choyer en se mourant les sourcils qui, selon elle, étaient devenus complètement incontrôlables.

Ferne a fait en sorte de s’excuser auprès de son esthéticienne personnelle pour avoir «détruit» le travail qu’il avait fait sur ses sourcils avant qu’Essex n’entre dans son troisième verrouillage en décembre.







L’ancienne star de TOWIE a présenté son bronzage éclatant dans les vidéos Instagram, ce qui a prouvé qu’elle avait certainement pris le soleil lors de ses aventures en Afrique du Sud.

Ferne avait défilé son voyage ensoleillé Instagram , y compris des clichés avec l’adorable Sunday et son meilleur ami Carl Cunard.

Le voyage de Ferne a initialement suscité la controverse après son voyage d’Essex, qui est actuellement soumis à des restrictions de niveau 4.







Cela signifie que les voyages à l’étranger sont interdits sauf dans certains cas, comme pour le travail.

Bien qu’elle n’ait fait aucune mention du beau Jack, les fans sont devenus étourdis d’enthousiasme à l’idée qu’elle pourrait avoir un nouveau gars dans sa vie lorsque le couple s’est fait baiser sur une plage de sable plus tôt ce mois-ci.

C’est la première romance de Ferne depuis sa séparation de son ex-petit ami Albie Gibbs en mai.

Récemment, la bombe télévisée a jailli sur la perspective de se marier et de tomber amoureux.







Elle a également laissé entendre qu’elle aimerait aussi avoir un numéro de bébé en admettant qu’elle se sentait maussade.

Elle a dit MailOnline : « Je suis très heureuse et contente pour le moment, mais l’autre jour j’ai commencé à me sentir maussade. J’ai vu une femme enceinte dans le supermarché et ça m’a mis!

«J’ai recommencé à ressentir ce sentiment, honnêtement, j’aimerais être enceinte, j’adore cette sensation agréable de faire grandir un bébé en toi.