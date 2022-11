Ferne McCann révèle une incroyable transformation corporelle alors qu’elle pose en sous-vêtements après le scandale des notes vocales

FERNE McCann a révélé son incroyable transformation corporelle alors qu’elle posait en sous-vêtements après le scandale des notes vocales.

L’ancienne star de Towie, 32 ans, a montré sa silhouette mince dans un selfie miroir.

Instagram

Ferne McCann avait l’air incroyable alors qu’elle montrait son incroyable transformation corporelle après le scandale des notes vocales[/caption] Rex

Ferne s’est rendu sur Instagram pour partager les incroyables photos avant et après.

Le favori de la réalité avait l’air incroyable dans un débardeur blanc roulé et une culotte noire.

Cela survient quelques heures après que la mère d’un enfant a décidé de mettre en place son arbre de Noël dans sa maison d’Essex tôt après quelques semaines difficiles.

Ferne a fait la une des journaux en septembre lorsqu’il a été révélé qu’elle était à nouveau dans une querelle amère avec son ami Sam Faiers.

En savoir plus sur Ferne McCann “J’AIME MANGER ET JE N’AI PAS PEUR” Ferne McCann ignore le fait d’être une taille plus en Amérique Est-ce un oiseau? ‘Je suis tellement nerveux!’ Ferne McCann de Towie révèle qu’elle fait un saut dans le ciel EN DIRECT ce matin demain

Il a été révélé plus tard que Ferne avait honte du corps de la mère de trois enfants lors d’une “vile” attaque “après que des notes vocales divulguées soient apparues en ligne.

L’enregistrement, qui serait Ferne, a déclaré que Sam est un “gros c ***”, et a également décrit ses cuisses comme “si grosses”.

Ferne s’est ensuite entretenu avec les autorités dans le but de démasquer la personne partageant les conversations privées sur les réseaux sociaux.

Elle a également critiqué Billie Faiers pour avoir donné à son fils le même nom que son ex emprisonné dans une autre note vocale.





Plus récemment, le compte Instagram anonyme a divulgué un audio de Ferne s’en prenant à une victime d’attaque à l’acide.

L’ancien partenaire de Ferne, Arthur Collins, purge actuellement une peine de 20 ans de prison pour l’attaque dans une boîte de nuit à Londres en avril 2017.

Sophie Hall, l’une des 22 personnes blessées, a été marquée à vie.

Ferne a présenté des excuses à la victime Sophie Hall plus tôt ce mois-ci après qu’une note vocale a été partagée dans laquelle elle l’a qualifiée de “laide”, provoquant d’énormes vagues de contrecoups.

La star d’ITV a confirmé qu’elle avait fait les remarques diffusées sur les réseaux sociaux, insistant sur le fait qu’elle les avait dites par peur.

Dans la note vocale divulguée, on pouvait entendre Ferne se moquer de Sophie pour avoir participé à un concours, en disant: “C’est une moche putain de c ***.”

Elle a présenté de longues excuses à la suite de la fuite et a directement mentionné Sophie dans sa déclaration.

L’ex-star de Towie a déclaré: “En particulier, je tiens à m’excuser auprès de Sophie Hall. Je ne la crois pas laide ou stupide. Elle a été courageuse au-delà de toute croyance.

Dans la déclaration, McCann a déclaré que bien qu’elle ait envoyé la note vocale, elle a déclaré que cela avait été fait “par peur” et a déclaré que les messages avaient été manipulés.

Elle a déclaré: «Je suis consciente que les gens auront un certain nombre de questions sur les messages vocaux mis dans le domaine public et prétendument envoyés par moi.

“Je sens que je n’ai pas d’autre choix que d’y remédier – dans la mesure du possible, car il y a des restrictions qui m’imposent.

“Plus important encore, je tiens à m’excuser auprès de toutes les victimes des actions odieuses d’Arthur Collins en 2017 qu’elles doivent revivre cette nuit et la douleur qui a suivi parce que cette affaire est à nouveau dans le domaine public.”

Elle s’est notamment excusée auprès de Sophie, puis a poursuivi : « Les crimes d’Arthur Collins ont fait de véritables victimes donc je n’essaie pas de me présenter comme telle.

“Je ne peux pas dire grand-chose car il y a des procédures judiciaires importantes et significatives qui m’empêchent de remettre les pendules à l’heure à ce stade.

En savoir plus sur le soleil SE FAIRE TRANSPORTER Les gens réalisent à peine comment débloquer un chariot de supermarché sans pièce de 1 £ renverser le thé Mike Tindall révèle les secrets de son séjour au Palace dans I’m A Celeb

« Ce que je peux dire, c’est que les messages vocaux qui sont diffusés sont manipulés ; édité et sorti entièrement de son contexte.

“Même ainsi, j’aurai dit des choses qui ne sont pas vraies et je n’y ai pas cru – mais je l’ai fait pour protéger ma famille et moi-même contre des dommages graves et face à des menaces importantes.”

Rex