Ferne McCann a révélé qu’elle suivait une thérapie depuis trois ans.

L’ancienne star de TOWIE a félicité les séances pour l’avoir « sauvée » alors qu’elle faisait face à un certain nombre de difficultés dans sa vie personnelle.

En 2017, l’ancien petit ami de Ferne, Arthur Collins, a été emprisonné pendant 20 ans après avoir commis une attaque à l’acide dans une discothèque londonienne, laissant Ferne le cœur brisé pour ses victimes, dont certaines ont été marquées à vie.

Après la condamnation d’Arthur, Ferne a dû élever sa fille dimanche, maintenant âgée de trois ans, à elle seule.







(Image: Instagram)



S’ouvrant pour la première fois sur ses séances de thérapie hebdomadaires, Ferne, 30 ans, a déclaré au Sun: « Il y a certainement eu des moments dans ma vie où j’ai lutté. Et je suis vraiment reconnaissante d’être assise ici dans une position où je me sens fort mentalement.

« Mais ce n’est pas arrivé du jour au lendemain. C’est quelque chose sur lequel j’ai travaillé et mis en place.

«Je vois un thérapeute chaque semaine, et je le fais depuis trois ans. Et je veux vraiment souligner cela parce que c’est vraiment important pour moi, parce que dans le passé je n’en ai jamais vraiment parlé. «

Ferne a déclaré qu’il n’y avait pas de honte à demander de l’aide et qu’à ses yeux, c’était une « étape vraiment positive ».







(Image: ITV2)







(Image: Instagram)



La star a déclaré que ses séances lui avaient donné les outils nécessaires pour récupérer lorsqu’elle se sentait anxieuse ou déprimée et a exhorté d’autres personnes dans une position similaire à parler à un professionnel de la santé si elles le pouvaient.

Ayant joué à la télé-réalité depuis son arrivée à TOWIE en 2013, Ferne a admis qu’elle avait développé une « peau épaisse », mais a déclaré que certains commentaires désagréables de trolls avaient toujours la capacité de couper en profondeur.

La star de I’m A Celeb et First Time Mum a déclaré que le nombre de décès à la télé-réalité, mentionnant Sophie Gradon et Mike Thalassitis de Love Island, était une « tragédie absolue ».









Ferne a également déclaré qu’elle avait le cœur brisé par le décès récent de Mick Norcross, avec qui elle avait joué sur TOWIE.

«Mes pensées, mes prières, mon amour et ma force vont à la famille de Mick. C’était un vrai gentleman», dit-elle.

Mick a été retrouvé mort jeudi à son domicile d’Essex à l’âge de 57 ans. Aucune cause de décès n’a encore été donnée.