Ferne McCann révèle que sa participation à Celebrity SAS: Who Dares Wins était “pire” que ce qui a été vu à la télévision en raison du “montage”

FERNE McCann a révélé que participer à Celebrity SAS: Who Dares Winds était “pire” qu’il n’y paraissait à la télévision à la maison.

La mère d’un enfant a profité de ses histoires Instagram pour une séance de questions-réponses franche sur son expérience dans l’émission Channel 4.

Ferne a atteint la finale de l'émission télévisée

Elle a dit aux fans que c'était "pire" que ce qui était vu à l'écran

Ferne, 32 ans, qui a relevé le défi télévisé exténuant et s’est qualifiée pour la finale, a parlé de son expérience sur Instagram.

Elle a permis à ses fans de “lui demander n’importe quoi” sur son expérience dans la série, l’un d’eux se demandant si c’était “aussi déchirant que ça en avait l’air”.

“C’était pire”, a révélé Ferne sous un cliché d’elle pleurant dans l’émission. « Il y a tellement de choses que vous ne voyez pas dans le spectacle final.

«Bien sûr, tant de choses sont éditées, mais nous étions épuisés. Tous les soirs de la nuit, nous devions faire le quart de nuit.

«Nous avons dû courir PARTOUT, il y a tellement de choses dans ce parcours et dans ce spectacle qui ont rendu la tâche difficile, pas seulement ce que vous voyez à la télévision.

« Le diable est dans les détails – nous pourrions nous faire avoir si notre Bergen n’était pas correctement emballé ou si notre uniforme n’était pas correctement enfilé ou si nos bouteilles d’eau n’étaient pas remplies à ras bord.

“Vous devez toujours être sur votre jeu et il y avait tellement de discipline venant de tous les angles.”

On a ensuite demandé à Ferne si elle voulait un jour “quitter” la série, ce à quoi elle a répondu : “Tous les jours, tous les jours, je voulais arrêter.





“Chaque tâche que je voulais abandonner, je me sentais tellement inutile et faible. Je sentais que j’échouais et c’était tellement épuisant mentalement et physiquement.

« Je leur ai crié et je leur ai dit : ‘C’est à mon tour d’y aller demain, je n’en peux plus’ ! Mais il y avait quelque chose à l’intérieur de moi, comme une voix qui me disait juste ‘JUSTE CONTINUE’.”

Cela vient après que Ferne ait passé une journée à cueillir des citrouilles avec son adorable fille dimanche après le scandale de sa note vocale.

La fière maman, qui a récemment été mêlée à un scandale de note vocale, a documenté la journée sur les réseaux sociaux.

Quelques jours plus tôt, elle a troqué ses longues mèches plus blondes contre un carré court et sombre et avait l’air abattue pendant la journée.

Elle s’est couverte de lunettes de soleil foncées et a gardé les choses décontractées dans un t-shirt boutonné blanc, un pantalon gris et des baskets blanches.

Cela vient après que Ferne a déclaré qu’elle avait “confronté des difficultés dans ma vie” après avoir été accusée d’avoir claqué son copain Sam Faiers dans des notes vocales divulguées.

Un enregistrement pensé pour présenter la voix de Ferne a envoyé des ondes de choc dans l’Essex le mois dernier et a ravivé une querelle entre les anciens copains.

Ferne a rompu son silence dimanche soir alors qu’elle réfléchissait à la fin de l’épuisante émission de télé-réalité Celebrity SAS: Who Dares Wins.