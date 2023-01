Ferne McCann révèle le premier aperçu de son baby bump en lycra alors qu’elle quitte le gymnase

FERNE McCann a montré sa petite bosse de bébé après qu’il a été révélé qu’elle attendait son deuxième enfant.

L’ancienne star de Towie, 32 ans, a été aperçue quittant le gymnase de bonne humeur après une séance d’entraînement.

Ferne McCann a été aperçue en train de quitter le gymnase

La petite bosse de bébé de la star pouvait être vue alors qu’elle se dirigeait vers sa voiture[/caption]

Ferne était vêtue d’une paire de leggings en lycra, associée à des chaussettes de sport, des baskets et un sweat-shirt zippé.

Serrant son téléphone et une énorme bouteille d’eau, elle était tout sourire alors qu’elle montait dans sa voiture pour rentrer chez elle.

Les nouvelles photos de Ferne viennent après qu’elle ait partagé des images d’elle-même en train de transpirer dans la salle de gym.

Elle a été filmée alors qu’elle tonifiait ses muscles avec un ensemble d’haltères.

La semaine dernière, les copains de Ferne ont confirmé au Sun qu’elle attendait son premier bébé avec son fiancé Lorri Haines.

Ferne est déjà maman d’une fille de cinq ans, Sunday, à qui elle a donné naissance suite à une relation avec Arthur Collins.

Collins purge actuellement une peine de 20 ans de prison après avoir commis une horrible attaque à l’acide dans une boîte de nuit de Londres en 2017.

Ferne sortait avec l’homme d’affaires Lorri il y a deux ans et ils se sont fiancés en France en juillet dernier.

Les fans avaient commencé à spéculer sur le fait que la star de Fern McCann: First Time Mum attendait après avoir récemment publié un hommage adoré à Lorri – l’un disant “100% un bébé en route”.

Un ami a depuis confirmé au Sun : « Ferne est aux anges. Dès le moment où elle a rencontré Lorri, elle a su qu’elle voulait l’épouser et avoir ses enfants.

“Ils sont tous les deux prêts à s’engager et attendent avec impatience leur avenir ensemble.”

Un porte-parole de Ferne a été contacté pour commentaires.

Quelques semaines après le début de sa romance avec Lorri, la star d’Essex, Ferne, a révélé au Sun qu’elle savait qu’elle avait enfin rencontré “The One”.

Elle a déclaré: “J’adorerais me marier et j’y pense tout le temps.

“Je n’y ai jamais pensé jusqu’à présent parce que j’ai rencontré quelqu’un maintenant que j’aimerais vraiment épouser.”

Le mois dernier, le couple adoré s’est envolé pour une escapade «qui change la vie» en Inde, où Ferne a été aperçue en train de méditer.

La star s’est d’abord tournée vers des pratiques de guérison spirituelle pour réduire le stress dans sa vie en 2018.

Ferne a déclaré au Sun à l’époque: «Je suis dans la guérison par les cristaux, la méditation et la pleine conscience. J’ai récemment eu une cérémonie de “fermeture des os”.

« C’est un traitement que vous avez après avoir eu un bébé. Il ramène tous vos os et vos hanches dans l’alignement et célèbre votre accouchement.

“Vous traversez tellement de choses lorsque vous êtes enceinte et lorsque vous accouchez, et c’est un traitement très holistique, méditatif et spirituel.”



Ferne attend son deuxième enfant