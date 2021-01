Ferne McCann a douché Jack Padgett de baisers en Afrique du Sud.

La star de First Time Mum, 30 ans, blottit le cou de son amant et enroula ses bras autour de lui au Cap.

Complètement à l’aise l’un avec l’autre, la maman d’un enfant se drapa sur son magnifique nouvel homme.

Le nouveau couple sexy a été rejoint lors de leur voyage par l’adorable petite fille de Ferne Sunday et son ami Carl Cunard.

Plus tard, Sunday s’est endormie dans les bras de sa mère pendant qu’ils absorbaient le soleil brûlant.







(Image: Image de la première rangée / MEGA)



Ferne et Jack avaient déjà fait allusion à leur union après avoir partagé des photos presque identiques de leur emplacement.

Pour leur journée romantique, le couple a admiré la colonie de pingouins de Boulders Beach.

C’était une journée ensoleillée pour le réveillon du Nouvel An en Afrique du Sud où ils ont apprécié l’après-midi.







(Image: Image de la première rangée / MEGA)



C’est sa première romance depuis qu’elle s’est séparée de son ex petit ami Albie Gibbs en mai.

Récemment, Ferne a jailli de la perspective de se marier et de tomber amoureux.

L’ancienne star de TOWIE a également laissé entendre qu’elle aimerait aussi avoir un numéro de bébé car elle a admis qu’elle se sentait maussade.







(Image: Image de la première rangée / MEGA)



Elle a déclaré à MailOnline: « Je suis très heureuse et contente pour le moment, mais l’autre jour, j’ai commencé à me sentir maussade. J’ai vu une femme enceinte dans le supermarché et ça m’a mis!

« J’ai recommencé à ressentir ce sentiment, honnêtement, j’adorerais être enceinte, j’adore cette sensation agréable de faire grandir un bébé en toi. »

Ferne a ajouté: « Je suis ouvert à l’amour et j’ai hâte de rencontrer celui-là, d’avoir des enfants, de me marier et de m’enfuir au coucher du soleil! Mais il n’y avait pas beaucoup de rencontres pour moi l’année dernière à cause de la pandémie. . «