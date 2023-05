Ferne McCann montre une bosse de bébé florissante en bikini vert sur la plage – alors qu’elle compte à rebours jusqu’à la naissance de son deuxième enfant

FERNE McCann a révélé son baby bump florissant en bikini alors qu’elle compte à rebours jusqu’à la naissance de son deuxième enfant.

L’ancienne star de Towie avait l’air radieuse alors qu’elle se promenait sur le sable en Turquie.

Ferne McCann dévoile son baby bump florissant en Turquie

Ferne est radieuse dans un bikini vert

L'ex-star de Towie se détend à l'étranger avant d'accueillir son deuxième enfant dans le monde

Ferne, 32 ans, portait un bikini vert avec de jolis volants et l’a associé à des nuances rectangulaires et à des boucles d’oreilles en or.

La star de First Time Mum, qui attend son bébé avec sa fiancée Lorri Haines, a profité d’un plongeon dans la mer avant de prendre un moment pour se reposer et profiter du soleil.

Ferne a fièrement montré son baby bump en vacances avec Lorri, 32 ans, et sa fille Sunday, qu’elle partage avec son ex.

Le couple s’est fiancé en juillet dernier en vacances.

Plus tôt cette semaine, ses fans étaient convaincus de connaître le sexe de son bébé après sa récente publication sur Instagram.

Pendant une pause de visites, elle a enfilé un bikini noir et a profité du soleil au bord de la piscine tout en pensant à son bébé à naître.

Elle a écrit : « Je me demande qui tu es petite âme. Nous avons hâte de vous rencontrer [blue heart].

« Le corps féminin ne manque jamais de m’étonner. Dans cette deuxième grossesse, je suis allée me démarquer de la forme de mon ventre, de ma taille, de mes seins.

«Mais à chaque fois, j’essaie de me rattraper. Pour l’instant, ce corps est la maison de ce petit bubba et pour cela, je suis en admiration devant mon corps.

Les fans ont immédiatement compris la couleur du cœur d’amour bleu inclus dans le message.

Le deuxième enfant de Ferne rejoindra sa fille dimanche, dont le père est son ex emprisonné Arthur Collins.



Ferne attend son bébé avec son fiancé Lorri Haines

L'étoile se repose sur la plage en Turquie