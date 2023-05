Ferne McCann montre son énorme bosse de bébé alors qu’elle pose pour un cliché avec son copain James Argent

FERNE McCann a montré son énorme baby bump alors qu’elle posait pour un cliché avec son ancienne co-star James Argent.

Le couple – qui est devenu célèbre sur The Only Way Is Essex – était tout sourire alors qu’il se prélassait lors d’un événement sur le tapis rouge pour la photo.

Rex

Rex

Ferne, 32 ans, qui attend son deuxième enfant avec son fiancé Lorrie Haines, était magnifique dans une robe vert vif.

Elle a enfilé la robe fluo pour se rendre à sa soirée de lancement de l’application Shoorah à Londres hier soir, où elle a été rejointe par Arg, 35 ans.

Ferne, qui est déjà maman d’une fille Sunday, âgée de cinq ans, a coiffé ses cheveux dans un chignon soigné.

Elle s’est maquillée avec du maquillage – y compris un rouge à lèvres rouge vif – pour le claquement de doigts avec sa bosse de bébé épanouie en plein spectacle.

Pendant ce temps, son ancienne co-star Arg a opté pour un pull coloré et un pantalon crème moulant.

Cela vient après que Ferne et son beau Lorrie ont lancé leur nouvelle application, qui se concentre sur «la santé mentale et le bien-être».

S’adressant à Instagram, Ferne a écrit: «Nous avons tous les deux fait un voyage de découverte de soi et de travail personnel. Et grâce à nos expériences personnelles, nous avons appris des outils incroyables.

Le mois dernier, Ferne a été laissée en larmes et a eu du mal à faire passer ses mots dans un nouveau clip qu’elle a partagé sur son histoire Instagram.

La star de la télé-réalité a fondu en larmes après avoir regardé le dernier Carpool Karaoke de James Corden avec la superstar Adele.

Rex