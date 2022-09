Ferne McCann forcée de désactiver les commentaires Instagram après que des trolls cruels l’ont claquée dans la rangée sur la note vocale de Sam Faiers

FERNE McCann a été forcée de désactiver ses commentaires Instagram après que des trolls cruels l’ont critiquée d’affilée sur sa note vocale de Sam Faiers.

Mardi, The Sun a révélé en exclusivité que le couple était impliqué dans une querelle amère après que Sam, 31 ans, ait accusé Ferne, 32 ans, d’avoir mal parlé d’elle à des amis.

Ferne McCann a été forcée de désactiver ses commentaires Instagram après la fuite de sa note vocale cruelle de Sam Faiers[/caption]

Peu de temps après qu’il ait été révélé qu’elle aurait traité son ancien copain de “grosse c***”, les fans ont demandé qu’elle soit limogée en tant que distributrice d’Herbalife.

Ferne a également annulé une série d’apparitions publiques.

Maintenant, l’ancienne star de Towie, qui compte 2,9 millions d’abonnés sur Instagram, a dû désactiver les commentaires sur un certain nombre de publications sur son Instagram.

Actuellement, les sept premières photos n’ont pas la possibilité de laisser un commentaire dessus.

Un certain nombre d’autres, y compris un selfie ou Ferne et sa fiancée Lorri Haines et un message sponsorisé pour Paramount Plus UK avec sa fille Sunday ont également été désactivés.

Ferne a été accusée d’avoir «fashaming» Sam dans une note vocale divulguée.

La voix sur l’enregistrement se fait entendre en disant: “Sam Faiers est gros c ***. Ses cuisses sont si grosses et j’avais l’air vraiment maigre aujourd’hui.

Cependant, il n’a pas encore été confirmé qu’il s’agit de Ferne.





Plus tôt cette semaine, une source nous a dit : “Naturellement, Sam est incroyablement blessée et bouleversée par ces commentaires, en particulier de la part de quelqu’un qu’elle considérait comme une bonne amie.

“Elle ne sait pas pourquoi Ferne s’est retournée contre elle.”

Le couple a grandi ensemble dans l’Essex et a ensuite partagé la vedette dans The Only Way Is Essex – mais Sam est parti en 2014 et Ferne a démissionné deux ans plus tard.

Leur amitié est devenue tendue en 2017 lorsque Ferne a lancé sa propre émission de téléréalité, Ferne McCann: First Time Mum, qui a documenté sa grossesse et la naissance de sa fille Sunday, qu’elle partage avec son ex Arthur Collins.

Sam photographiée enceinte de son troisième enfant Edward[/caption]