Ferne McCann, enceinte, révèle son intention de « donner naissance à la télévision » alors qu’elle se prépare à accueillir un deuxième enfant

ENCEINTE Ferne McCann a révélé son intention de « donner naissance à la télévision » alors qu’elle compte à rebours pour accueillir son deuxième enfant.

L’ancienne star de The Only Way Is Essex, qui est déjà maman de Sunday, cinq ans, devrait accoucher dans quelques semaines.

Rex

Rex

Ferne, 32 ans, a déclaré vouloir donner naissance à son deuxième enfant lors du tournage de sa série ITV2 First Time Mum.

La mère d’un enfant veut documenter le grand moment dans le cadre de la 11e série de son programme de téléréalité.

« Je veux vraiment ma naissance dans la série », a déclaré Ferne OK! magazine. « Je veux vivre ce moment.

« Nous sommes actuellement en discussion avec Lorri parce qu’évidemment avant quand j’étais enceinte de Sunday, c’était juste moi en tant que parent célibataire.

« Mais maintenant, évidemment, en faisant cette expérience avec lui, je dois traverser des choses devant lui, donc nous sommes actuellement en discussion, mais je veux juste capturer ce moment. »

Ferne n’a pas donné plus de détails sur sa naissance, à part révéler qu’elle a « une vision » de ce à quoi cela ressemblera.

Cela vient après que Ferne ait montré son énorme bosse de bébé alors qu’elle posait pour un cliché avec son ancienne co-star James Argent.

Le couple était tout sourire alors qu’il se prélassait lors d’un événement sur le tapis rouge pour la photo.

Ferne, qui attend son deuxième enfant avec son fiancé Lorrie Haines, était magnifique dans une robe vert vif.

Elle a enfilé la robe fluo pour se rendre à sa soirée de lancement de l’application Shoorah à Londres hier soir, où elle a été rejointe par Arg, 35 ans.

Ferne, qui est déjà maman d’une fille Sunday, âgée de cinq ans, a coiffé ses cheveux dans un chignon soigné.

Elle s’est maquillée avec du maquillage – y compris un rouge à lèvres rouge vif – pour le claquement de doigts avec sa bosse de bébé épanouie en plein spectacle.

Pendant ce temps, son ancienne co-star Arg a opté pour un pull coloré et un pantalon crème moulant.

Cela vient après que Ferne et son beau Lorrie ont lancé leur nouvelle application, qui se concentre sur «la santé mentale et le bien-être».

S’adressant à Instagram, Ferne a écrit: «Nous avons tous les deux fait un voyage de découverte de soi et de travail personnel. Et grâce à nos expériences personnelles, nous avons appris des outils incroyables.