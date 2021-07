Ferne McCann de Towie est tout sourire alors qu’elle quitte l’hôtel Corinthia avec le copain de Jack Fincham après s’être séparée de l’ex mannequin

FERNE McCann rayonnait alors qu’elle quittait un hôtel chic de Londres hier avec le copain de Jack Fincham, Ricky Larl.

Les deux hommes avaient l’air de bonne humeur alors qu’ils sortaient de l’hôtel cinq étoiles Corinthia après avoir pris un café et marché le long de la Tamise par une journée torride dans la capitale.

Goff

Ferne McCann a passé du temps avec Ricky Larl à Londres hier[/caption]

Goff

Le couple a été photographié en train de quitter l’hôtel cinq étoiles Corinthia[/caption]

Une source a déclaré : « Ferne et Ricky ne sont que des amis. Ils sont également allés prendre un café le matin avec deux des amies de Ferne.

Ricky, dont l’amitié avec Jack, le favori de Love Island, remonte à deux décennies, portait une chemise en lin boutonnée qui complétait parfaitement le blazer élégant de Ferne.

Elle a noué la veste autour de sa taille pour révéler une mini-robe marron qu’elle portait avec des sandales blanches.

Après la promenade, ils ont été vus partir dans la Ferrari en métal de Ricky. Un coup d’œil sur ses réseaux sociaux révèle un amour pour les vêtements élégants, les vacances ensoleillées et les voitures chères.

Goff

Ferne a enlevé sa veste car la chaleur était trop forte[/caption]

Goff

Leurs tenues ont bien fonctionné ensemble[/caption]

Goff

Il y avait des sourires tout autour[/caption]

Goff

Ricky a chargé sa Ferrari[/caption]

Le mois dernier, nous avons révélé en exclusivité comment Ferne et son ex-directeur marketing, Jack Padgett, s’étaient séparés parce qu’ils étaient à « différentes étapes de la vie ».

Une source nous a confié : « Ferne a mis un terme à sa relation avec Jack Padgett.

« Ferne a dit que c’était un cas de« bon gars au mauvais moment ».

« Il était clair pour nous tous qu’ils étaient tous les deux sur des chemins différents.

« La vie de Jack tourne autour de l’organisation d’événements et de la vie nocturne parce que c’est son travail.

« Alors que Ferne est une question de famille, de travail et de sécurité.

« Ses journées de travail sont si chargées que leurs agendas se sont littéralement affrontés. »

La romance de Ferne avec Jack a été révélée en décembre lorsque le couple a été aperçu en train de s’embrasser alors qu’il était en vacances en Afrique du Sud.

La star de First Time Mum a révélé en février que son nouveau beau avait emménagé avec elle et sa fille de trois ans dimanche pour le verrouillage – disant qu’il était « The One ».

Mais la personnalité de la télévision pense maintenant que les deux ne sont pas compatibles en tant que partenaires car elle a besoin de plus de la relation.

La source a ajouté: « Elle est triste mais elle est réaliste quant à la situation, ce mode de vie nocturne n’est tout simplement pas elle et ne l’est plus depuis des années.

« Autant Ferne aime Jack, autant elle est à une étape différente de sa vie.

«Elle veut être avec quelqu’un qui est sur la même longueur d’onde et veut les mêmes choses de la vie.





« Elle n’a aucun regret. Ils se sont bien entendus tous les deux et se sont beaucoup amusés, mais il faut plus que cela dans une relation.

L’ancienne star de Towie, qui jongle entre le fait d’être une mère célibataire et la gestion d’une entreprise de fitness, était auparavant avec son petit ami basé à New York, Albie Gibbs – mais le couple s’est séparé en mai 2020.

Avant cela, son ex Arthur Collins avait été emprisonné pour une attaque à l’acide dans une boîte de nuit en 2017, et Ferne était dévastée pour ses victimes.

fernemccann/Instagram

Ferne McCann s’est séparée de son ex Jack Padgett le mois dernier[/caption]

Instagram

Dimanche, c’est la fille de Fearne avec l’ancien prisonnier Arthur Collins[/caption]