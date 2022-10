Ferne McCann de Towie a l’air abattue comme elle l’a vu pour la première fois depuis le scandale des notes vocales de Sam Faiers

FERNE McCann a été repérée pour la première fois aujourd’hui après avoir été prise dans un scandale de notes vocales.

La mère d’un enfant, 32 ans, qui n’a pas été sur les réseaux sociaux depuis, avait l’air abattue lorsqu’elle a émergé dans l’Essex – suite à des affirmations selon lesquelles elle aurait “fait honte” à son ancien meilleur ami Sam Faiers.

Ferne McCann a été aperçue pour la première fois aujourd'hui

La star a fait profil bas la semaine dernière

Ferne a eu quelques semaines d’enfer depuis qu’un compte de médias sociaux a divulgué plusieurs notes vocales qui, selon lui, présentent la star de télé-réalité qualifiant son ancienne co-star de Towie, Sam Faiers, de “gros c ***”.

“Ses cuisses sont si grosses et j’avais l’air vraiment maigre aujourd’hui”, poursuit la voix.

Un autre a vu Sam être qualifié de “salope narcissique”.

Le compte a également publié un clip d’une femme qui, selon lui, était Ferne en train de parler de la sœur de Sam, Billie, qui se trouve être sa meilleure amie.

Dans ce clip, la femme reproche à Billie d’avoir appelé son fils Arthur, du même nom que son ex Arthur Collins qui a été emprisonné pour une attaque à l’acide.

L’affiche mystère avait menacé de divulguer 36 autres enregistrements dans les jours à venir.

Le Sun a révélé en exclusivité que Ferne avait parlé aux autorités dans le but de démasquer la personne partageant les conversations privées sur les réseaux sociaux.

Une source a déclaré: «Ferne a reçu la visite de la police jeudi soir après avoir vu sa vie bouleversée par un faux compte qui a lancé une campagne de diffamation malveillante contre elle.





«Les agents ont passé quelques heures avec elle et lui ont assuré qu’ils accordaient la priorité à cette affaire, traquant les parties responsables.

« Après avoir recueilli des déclarations, la police est actuellement en train de traquer les allées et venues du faux compte.

“Le projet de loi sur la sécurité en ligne a été discuté alors qu’ils réprimaient la cybercriminalité.”

Sam et Ferne ont grandi ensemble dans l’Essex et ont ensuite partagé la vedette dans The Only Way Is Essex – mais Sam est parti en 2014 et Ferne a démissionné deux ans plus tard.

Leur amitié est devenue tendue en 2017 lorsque Ferne a lancé sa propre émission de téléréalité, Ferne McCann: First Time Mum, qui a documenté sa grossesse et la naissance de sa fille Sunday, qu’elle partage avec son ex Arthur Collins.

Mais la rupture s’est terminée en 2018 chez la sœur de Sam, Billie, à Ibiza – comme Ferne est la meilleure amie de Billie, le couple a dû se retrouver face à face.