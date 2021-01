Ferne McCann ne vit plus la vie de célibataire.

Mum-of-one Ferne, 30 ans, a dit à quel point c’était difficile sans partenaire lors du premier verrouillage, mais pour le troisième, il semble qu’elle a trouvé un homme.

Et bien qu’elle ait évité de donner un nom spécifique, les fans spéculent que l’homme mystérieux n’est autre que le mannequin masculin Jack Padgett.

Les deux ont été photographiés avec un air confortable sur une plage d’Afrique du Sud, où Ferne était avec sa fille dimanche pour un voyage de travail.

Et depuis son retour, Ferne a raconté sa nouvelle romance.

«C’est le début», a-t-elle déclaré à Entertainment Daily, «mais oui, j’ai rencontré quelqu’un.







(Image: Instagram)



« C’est le début mais je l’ai connu il y a cinq ans, c’est fou. Je l’ai rencontré il y a des années, je le connais depuis des années. »

Ferne a dit qu’elle ne voulait pas trop parler de l’heureux chanceux, mais a rappelé à quel point cela avait été difficile d’être un singleton lors du premier verrouillage.

« Allez-vous aux applications? » elle a demandé, « Vous ne pouvez pas rencontrer quelqu’un dans un bar parce que vous ne pouvez pas sortir. »







(Image: Instagram)







(Image: Instagram)



Des photos ont circulé plus tôt ce mois-ci de Ferne et Jack semblant amicaux sur une plage près du Cap.

Les fans se sont d’abord demandé s’ils étaient un élément lorsqu’ils partageaient des clichés sur leurs pages Instagram respectives qui semblaient presque identiques.

On pense que sa nouvelle romance est la première de Ferne depuis qu’elle s’est séparée d’Albie Gibbs en mai.







(Image: fernemccann / Instagram)







(Image: Instagram)



Et en ouvrant environ un deuxième bébé quelque part sur la ligne, Ferne a dit qu’elle se sentait maussade – et « a hâte de rencontrer celui-là, d’avoir des enfants, de se marier et de s’enfuir au coucher du soleil! »

« Mais il n’y avait pas beaucoup de rencontres pour moi l’année dernière à cause de la pandémie », a-t-elle ajouté.

Pendant ce temps, ses 2,6 millions d’adeptes Insta ont été impressionnés par le bronzage bronzé qu’elle a pris sous le soleil sud-africain.