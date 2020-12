Ferne McCann a révélé qu’elle voyait un thérapeute depuis trois ans dans un aveu franc aux fans.

L’ancienne star de TOWIE a avoué qu’elle avait obtenu de l’aide pour reconnaître ses «mauvais comportements» dans un Instagram Live discutant de sa santé mentale avec la psychologue Dr Julie Smith dans le cadre du calendrier de l’Avent sur sa plateforme de fitness Embodyment With Ferne.

La star de télé-réalité de 30 ans a révélé comment la thérapie l’avait aidée à comprendre ses propres comportements et à quel point son premier chagrin l’avait laissée paralysée.

La maman d’un enfant a déclaré aux fans: «Je suis en thérapie depuis trois ans, donc j’ai fait de l’estime de soi, j’ai travaillé sur beaucoup de choses. Je reconnais les mauvais comportements.









«Tout est question de prise de conscience et de reconnaissance, ce qui peut être vraiment frustrant, par exemple, c’est quelque chose que je faisais…»

Elle a également admis qu’elle avait du mal à se séparer des médias sociaux, bien qu’elle sache à quel point ils sont toxiques.

«Vous savez quand vous traquez quelqu’un sur Instagram. Vous n’obtenez rien en le faisant, et je dois m’arrêter et me dire que c’est toxique et inutile, mais parfois vous ne pouvez pas m’en empêcher.

Ferne, qui est maman d’une fille de trois ans dimanche, a déclaré aux adeptes de sa plateforme de bien-être à quel point il était important de travailler sur la santé mentale et physique.

















Le fanatique du fitness a déclaré: «Prendre soin de soi est primordial, car je sais que quand je m’occupe de moi-même, tout le reste semble juste s’aligner ou si quelque chose ‘va mal’ ou si ce n’est pas dans notre plan, ce qui arrive souvent , si je nourris mon corps avec une bonne nutrition …

«Si je fais de l’exercice régulièrement, même si je ne fais que me promener, même boire de l’eau, rester hydraté, le sommeil est énorme pour moi, ce qui est difficile avec un enfant de trois ans dans mon lit …

«J’ai l’impression que ce sont des outils que je possède, que personne ne peut toucher et que je peux passer mes journées en utilisant ces outils.»

Ferne a lancé sa plateforme de remise en forme physique Embodyment With Ferne plus tôt cette année, rencontrant un énorme succès auprès des fans qui se sont rassemblés pour s’inscrire à son service basé sur un abonnement.

* Si vous avez du mal et avez besoin de parler, les Samaritains exploitent une ligne d’assistance gratuite ouverte 24h / 24 et 7j / 7 au 116 123. Vous pouvez également envoyer un e-mail à jo@samaritans.org ou visiter leur site pour trouver votre succursale locale