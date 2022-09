Ferne McCann annule une série d’apparitions publiques après une rangée de notes vocales “gros c ***” avec Sam Faiers

FERNE McCann a annulé une série d’apparitions publiques après sa rangée de notes vocales “gros c ***” avec Sam Faiers.

Plus tôt cette semaine, The Sun a révélé en exclusivité que le couple était impliqué dans une querelle amère.

Ferne McCann a annulé une série d’apparitions après la note vocale « fat c *** » avec Sam Faiers[/caption]

Une source nous a dit que Sam, 31 ans, est “incroyablement blessée et bouleversée” par certains commentaires faits à son sujet.

Un jour plus tard, il a été révélé que Ferne, 32 ans, avait été accusée de “fashaming” Sam dans une note vocale divulguée.

L’enregistrement, qui est censé présenter la voix de Ferne, a envoyé des ondes de choc à travers l’Essex et a ravivé la bagarre entre les anciens copains.

Ferne a maintenant décidé de faire profil bas.

Une source a déclaré: “Ferne devait faire une série d’interviews demain pour un travail promotionnel qu’elle a décroché, mais tout a été annulé à la dernière minute.

“C’est juste un timing vraiment gênant et cela a plongé beaucoup de plans dans le chaos.”

La voix sur l’enregistrement se fait entendre en disant: “Sam Faiers est gros c ***. Ses cuisses sont si grosses et j’avais l’air vraiment maigre aujourd’hui.

Il n'est pas confirmé qu'il s'agisse de Ferne.





Le représentant de Ferne a été contacté pour commentaires, tandis que le représentant de Sam n’a fait aucun commentaire.

Les initiés disent que Sam a maintenant bloqué Ferne et cette semaine ne l’a plus suivie sur Instagram.

Le couple a grandi ensemble dans l’Essex et a ensuite partagé la vedette dans The Only Way Is Essex – mais Sam est parti en 2014 et Ferne a démissionné deux ans plus tard.

Leur amitié est devenue tendue en 2017 lorsque Ferne a lancé sa propre émission de téléréalité, Ferne McCann: First Time Mum, qui a documenté sa grossesse et la naissance de sa fille Sunday, qu’elle partage avec son ex Arthur Collins.

Le lancement du programme est intervenu quelques années après que Sam ait lancé The Baby Diaries, qui a été rapidement suivi par The Mummy Diaries – et des sources affirment que Sam pensait que Ferne la “copiait”.

À l’époque, Ferne a déclaré: «La raison, en ce qui me concerne, pour laquelle elle s’est brouillée avec moi, c’est parce que j’ai décidé de participer à cette émission.

“Nous avons eu environ 15 ans d’amitié … tout ce que je dirai, c’est une honte terrible.”

Mais la rupture s’est terminée en 2018 chez la sœur de Sam, Billie, à Ibiza – comme Ferne est la meilleure amie de Billie, le couple a dû se retrouver face à face.