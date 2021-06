Ferne McCann admet qu’elle a emménagé sa meilleure amie pour « aider à soulager la pression » de la romance avec Jack avant la rupture du choc

FERNE McCann a déclaré au Sun qu’elle avait emménagé sa meilleure amie pour « aider à soulager la pression » de vivre avec son petit ami Jack Padgett avant que leur choc ne se sépare.

Nous avons révélé en exclusivité aujourd’hui que le couple avait mis un terme à leur romance car ils sont à « différentes étapes de leur vie ».

Ferne a emménagé son meilleur ami avec elle et son petit ami Jack avant leur séparation[/caption]

Et la star de 30 ans a déjà expliqué qu’elle vivait avec le mannequin et le directeur marketing pendant le verrouillage – admettant qu’elle avait utilisé le temps pour « découvrir ce qui est important ».

Elle nous a dit qu’elle avait emménagé Jack en même temps que son meilleur ami Carl avant le troisième verrouillage national du Royaume-Uni au début de l’année.

Ferne a expliqué: «À chaque verrouillage, j’ai vécu une expérience complètement différente; le premier où je vivais avec ma mère, le deuxième était un peu flou dont je ne me souviens pas vraiment, puis le troisième mon meilleur ami et mon petit ami ont emménagé dans le mien, donc ça a été amusant.

« Cela a été parfois difficile, mais j’ai certainement beaucoup appris, et pour moi, vraiment, j’ai vraiment apprécié la vie simple, juste être à la maison et comprendre ce qui est important. »

The Sun a révélé qu’elle et Jack s’étaient séparés plus tôt dans la journée[/caption]

La mère d’un enfant a ajouté que c’était une « décision consciente » de faire emménager ensemble Jack et Carl, déclarant au Sun: « Si nous n’avions pas emménagé ensemble, nous ne nous serions jamais vus, et c’est une nouvelle relation si vous voulez passer du temps ensemble.

«Mais quiconque a noué une relation et a fait le grand pas en avant d’emménager ensemble pendant le verrouillage… Cela accélère votre relation.

« Le fait d’avoir Carl ici a certainement soulagé la pression, et il y avait plus de gens avec qui rebondir et passer du temps. »

Plus tôt dans la journée, une source nous a dit : « Ferne a mis un terme à sa relation avec Jack Padgett.

« Ferne a dit que c’était un cas de« bon gars au mauvais moment ». Il était clair pour nous tous qu’ils étaient tous les deux sur des chemins différents.

La romance de Ferne et Jack a été révélée pour la première fois en décembre, lorsque le couple a été aperçu en train de s’embrasser alors qu’il était en vacances en Afrique du Sud.

Elle a révélé en février qu’il avait emménagé avec elle aux côtés de Carl – ajoutant qu’il était « The One ».

Notre source a ajouté : « Elle n’a aucun regret. Ils se sont bien entendus tous les deux et se sont beaucoup amusés, mais il faut plus que cela dans une relation.

Ferne avec sa fille dimanche[/caption]

Elle apporte une tranche de la Méditerranée au Royaume-Uni avec le gin Gordon[/caption]

Nous avons parlé à Ferne depuis son jardin ensoleillé à Brentwood, dans l’Essex, où elle vit avec sa fille de trois ans Sunday – et elle rayonnait de fierté en nous disant qu’elle avait transformé leur maison en son « petit refuge ».

Et parlant dans le cadre de Le séjour au citron sicilien de Gordon campagne, l’ancienne favorite de Towie a admis qu’elle ne craignait pas de partir à l’étranger pour des vacances cette année au milieu des règles de voyage en constante évolution.

Elle a expliqué : « Ma maison ressemble vraiment à mon petit havre de paix et même si ce ne sont évidemment pas des vacances, j’aime être ici.









« L’arrière donne sur le terrain et il y a deux oliviers et un bain à remous. Par une journée très ensoleillée, c’est tellement agréable de simplement profiter de la vue et on a l’impression d’être à l’étranger.”

Ferne a poursuivi : « J’ai l’habitude d’être à la maison et j’aime aussi être à la maison. Il n’y a pas de pression pour partir et réserver des vacances à l’étranger ; J’aime vraiment faire des barbecues, inviter des amis et explorer le pays, alors je suis ici pour Staycations.

«Je pense que cet été, beaucoup de gens le feront et Gordon’s apporte le goût de ces vacances d’été auxquelles nous ne pouvons pas tout à fait accéder, et un avant-goût de la Méditerranée ici au Royaume-Uni.

« Un gin tonic est ma boisson de prédilection et la saveur de citron sicilien est une vraie variante d’un tel classique – c’est tellement délicieux et quand vous en sirotez un, vous pourriez être dans la Méditerranée! »