Fernando Tatis Jr. n’est pas prêt à regarder vers l’avenir, les bénédictions de Dylan Cease – San Diego Union-Tribune

Alors qu’il regardait de loin les Padres de 2022 dépasser les Mets et les Dodgers et succomber aux Phillies à un tour de la Série mondiale, il y a une partie de Fernando Tatis Jr. qui se demandait… et si ?

C’est bien derrière Tatis.

Et tandis que les Padres se dirigent vers une autre place de wild-card, le voltigeur droit des Padres, âgé de 25 ans, ne se permet pas de regarder trop loin vers cette fête.

Pas encore.

« Je suis à fond », a déclaré Tatis, dont la suspension pour dopage l’a empêché de participer aux séries éliminatoires de 2022. « J’ai vraiment hâte d’y être, mais il reste encore du travail à faire ici. Nous n’essayons pas de trop nous précipiter. Ces 10 jours qui nous restent, nous devons d’abord nous en occuper. »

Pour Tatis, cela signifie continuer à gérer sa reprise après avoir été absent pendant plus de deux mois en raison d’une réaction de stress au niveau de son fémur droit.

Il est de retour au champ droit pour entamer une série de trois matchs contre une équipe des White Sox de Chicago qui cherche à éviter de passer à l’histoire. Mercredi, Tatis a réussi un coup de circuit pour la cinquième fois en huit matchs dans le cadre d’une journée de frappeur désigné prévue. Il a également été absent de la formation à deux reprises depuis son retour de la liste des blessés le 2 septembre, alors que les Padres continuent de surveiller comment il joue malgré une blessure qui ne guérira pas à 100 % cette saison.

Jusqu’ici, tout va bien.

« Mon corps réagit très bien », a déclaré Tatis, qui frappe pour .298/.310/.614 après ses 58 premières apparitions au bâton. « Je me sens mieux chaque jour. … Je suis vraiment content de là où je suis. »

Le premier pitch du vendredi est à 18h40

Lumières du vendredi soir 🌴 pic.twitter.com/pZ74PAKuxn – Padres de San Diego (@Padres) 20 septembre 2024

Tatis est dans le deuxième trou derrière le frappeur désigné Luis Arraezqui est de retour dans l’alignement tout en continuant à gérer une douleur au genou gauche résultant d’un jeu au bâton lundi. Arraez a commencé mardi mais était assis mercredi.

Donovan Solano servira de premier joueur de base et battra septième et Jake Cronenworth Cronenworth est au deuxième but et frappe en huitième position pour la première fois depuis 2022 et seulement la quatrième fois de sa carrière. Cronenworth n’a pas réussi de coup de circuit depuis le 31 août et frappe pour une moyenne de .163/.317/.184 en 15 matchs en septembre.

Kyle Higashioka servira de receveur.

Les Padres (87-66) commencent la semaine avec deux matchs d’avance sur les Mets et les Diamondbacks en tant que meilleure équipe de wild-card de la Ligue nationale et quatre matchs d’avance sur les Braves en tant qu’équipe actuelle à l’extérieur.

Les Dodgers (91-62) ont quatre matchs d’avance sur les Padres dans la NL West.

Voici comment les White Sox (36-117) s’aligneront pour le match 1 :

Composition des équipes de départ ce soir contre les Padres : pic.twitter.com/yjyFFDVvGk — Les White Sox de Chicago (@whitesox) 20 septembre 2024

Bénédictions

Lors du précédent homestand, Dylan cesse je me demandais s’il aurait la chance de s’aligner pour le match de revanche proverbial contre les White Sox de Chicago (il ne l’a pas fait).

Non pas qu’il y ait de quoi se venger.

C’est exactement ce qu’on appelle un affrontement avec une équipe qui vous a échangé.

En réalité, Cease voudra peut-être dire merci.

Les White Sox sont à trois défaites d’égaler le record moderne des Mets de 1962, soit 120 défaites.

Bien que Cease n’ait pas pu prévoir ce genre de déclin pour ses anciens coéquipiers, même après la saison de 101 défaites de l’année dernière, en échangeant l’as du personnel avant le début de la saison – comme l’ont fait les White Sox en l’échangeant à San Diego en mars contre des prospects Drew Thorpe, Jairo Iriarte et Samuel Zavala et releveur Steven Wilson — ce n’est pas la manière traditionnelle d’améliorer une équipe.

« C’est un peu difficile de spéculer sur ce à quoi ils ressembleront », a déclaré Cease. « Il était difficile d’imaginer une année pire que 2023. Je pense que nous avons tous été déçus par cela. Nous avions prévu ces plans pour arriver en 2024 et être meilleurs. Mais je suppose qu’à long terme, cela a du sens. Ils ont échangé certaines pièces, mais c’est parfois difficile à dire. »

Quant à ce que ses anciens coéquipiers ont enduré, Cease a déclaré qu’il avait gardé contact de manière sporadique avec ses vieux amis et qu’il avait hâte de les retrouver ce week-end.

« Ce serait difficile d’y participer », a déclaré Cease. « Honnêtement, ce n’est jamais amusant de perdre, mais perdre autant serait dur, c’est sûr. »

Notable

SS Ha Seong Kim Il a joué à la réception à environ 75 pieds, mais il n’était toujours pas à pleine intensité et n’a toujours pas lancé à travers le terrain tout en prenant des balles au sol à l’arrêt-court. Kim a également frappé sur le terrain, avec et sans l’attelle qu’il porte.

Il a joué à la réception à environ 75 pieds, mais il n’était toujours pas à pleine intensité et n’a toujours pas lancé à travers le terrain tout en prenant des balles au sol à l’arrêt-court. Kim a également frappé sur le terrain, avec et sans l’attelle qu’il porte. Cease, qui était lui-même un peintre, fut ravi de voir qu’une fresque murale à son effigie était en cours d’installation à Chula Vista. Des fresques murales dans la ville de San Diego ont rendu hommage à des artistes comme Tatis, Joe Musgrove , Manny Machado , Yu Darvish et ancien Padre Jorge Alfaro « C’est vraiment un honneur », a déclaré Cease. « C’est vraiment très cool. »

, , et ancien Padre « C’est vraiment un honneur », a déclaré Cease. « C’est vraiment très cool. » Wilson est sur la liste des blessés et en mission de rééducation avec l’équipe de Triple-A de Charlotte. Thorpe (entorse des muscles fléchisseurs) voyage avec l’équipe pendant sa rééducation après une opération de fin de saison le mois dernier. Iriarte a retiré quatre joueurs sur des prises contre six buts sur balles tout en lançant trois manches (1 ER) dans l’enclos des White Sox depuis ses débuts en MLB ce mois-ci.

Paul Jimenez, avec Ground Floor Murals, peint une fresque murale du lanceur des Padres Dylan Cease à l’extérieur de California Holistics à Chula Vista. @sdut pic.twitter.com/9I9TAhoKxT — Meg McLaughlin (@MegMcLaughlinDA) 20 septembre 2024

Le match de lancers de vendredi

Garrett Crochet, lanceur gaucher des White Sox (6-12, 3,78 ERA)

Le joueur de 25 ans a réalisé un sommet en carrière de 138 manches lors de sa première année en tant que titulaire à temps plein et dispose d’un nombre de lancers assez important pour terminer la saison. Crochet n’a pas complété cinq manches depuis le 30 juin et n’a pas lancé plus de 60 lancers depuis le 9 août. Il a retiré deux frappeurs sur des prises lors d’une manche sans point en relève contre les Padres en octobre dernier.

Seuls quatre Padres ont une histoire avec Crochet :

INF Luis Arrae z (3 sur 6, 2 K)

z (3 sur 6, 2 K) C Élias Diaz (2 en 3, 2B)

(2 en 3, 2B) C Kyle Higashioka (0 pour 1)

(0 pour 1) INF Tyler Wade (1 pour 1)

Joe Musgrove, lanceur droitier des Padres (6-5, 4,23 ERA)

Il a une moyenne de points mérités de 2,37 en sept départs (38 manches) depuis son retour de la liste des blessés, retirant 42 frappeurs sur des prises et limitant les frappeurs à un OPS de ,554 au cours de cette période. Musgrove n’a pas affronté les White Sox depuis qu’il a lancé quatre manches blanches contre eux lors d’un départ en 2020 pour les Pirates.

Seuls cinq frappeurs des White Sox ont affronté Musgrove :

INF Miguel Vargas (1 pour 5)

(1 pour 5) DE André Benintendi (1 pour 2, BB)

(1 pour 2, BB) INF Yoan Moncada (1 sur 3, 2 K)

(1 sur 3, 2 K) INF Nicky Lopez (1 pour 2, 2B)

(1 pour 2, 2B) DE Luis Robert Jr. (1 pour 2, K)