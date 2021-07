Fernando Tatis Jr. et Vladimir Guerrero Jr. affrontent le match des étoiles de la MLB

DENVER – Fernando Tatis et Vladimir Guerrero portent les juniors qui suivent leurs noms avec grâce et dignité, sachant que leur simple lignée va réinitialiser les attentes et les perceptions avant qu’ils ne puissent même entrer dans la boîte d’un frappeur.

Pendant un certain temps, alors que le corps de Tatis lui faisait défaut et que Guerrero avait trop de kilos après la pandémie alors que sa ligne de statistiques générait de la satisfaction mais pas des superlatifs, il était juste de se demander quand et s’ils atteindraient la grandeur projetée pour eux.

Curieusement, cette semaine devrait être leur couronnement. Alors que la Major League Baseball se rassemble pour son All-Star Game, Guerrero et Tatis arrivent avec les mêmes distinctions dignes des jeunes rois. Ils ont reçu plus de votes de fans All-Star que n’importe quel joueur de leurs ligues respectives. Ils ont chacun réussi 28 circuits.

Pourtant, Tatis, l’arrêt-court des Padres de San Diego et Guerrero, le joueur de premier but des Blue Jays de Toronto et fils du Temple de la renommée, doivent céder la vedette. C’est la semaine d’arrivée de Shohei Ohtani, et à juste titre.

Cela les met tous les deux, à 22 ans, dans une position unique pour s’imprégner de leurs premiers All-Star Games depuis le perchoir de l’expérience, leurs trois saisons dans les ligues majeures donnant progressivement la grandeur attendue.

Le saisir était autant une question de se connaître, de l’intérieur et de l’extérieur, que n’importe quoi sur le terrain.

C’est une leçon que le mentor de Tatis dans le champ intérieur des Padres, Manny Machado, a ramené à la maison.

« Quelle est une meilleure version de Tatis », lui demande souvent Machado, « que d’être toi ? Apporte-la tous les jours. Même à 50 %, 70 %, tu es meilleur que tout le monde. »

Leçon apprise. Tatis est en tête de la Ligue nationale pour les circuits (28) et les buts volés (20), ainsi que les coups (.656) et OPS (1.020). Il s’est épanoui en acceptant des frappes préventives de la part de Gatorade et des Padres eux-mêmes, le premier faisant de lui leur ambassadeur du baseball avant même d’avoir joué 150 matchs en carrière, le second lui garantissant 341 millions de dollars.

Il semble qu’une partie de cette somme ait été consacrée à une bonne paire d’écouteurs antibruit.

« Croyez-le ou non, la plupart du temps, je ne fais même pas attention », a déclaré Tatis lundi dans la chaleur torride à l’extérieur de Coors Field. « Quand tu es l’un de ces gars, tu ne peux pas faire attention.

« Vous ne pouvez pas vivre votre vie en fonction de ce que les gens disent ou attendent de vous. Chaque fois que je vais sur le terrain, je suis le même gamin qui joue au jeu que j’aime et en profite à chaque fois. »

Bien que ses 19 erreurs soient quelque peu préoccupantes, l’élan avec lequel il joue, sa coiffure remarquable et la chaîne qui reflète son surnom – El Niño – font de lui un régal pour les yeux du baseball. Sa production fait de lui la viande et les pommes de terre des Padres, dont les fans affluent agressivement dans Petco Park depuis la levée des restrictions de fréquentation.

Pourtant, son plus grand fan est peut-être de l’autre côté du pays.

« J’aime tout son jeu », a déclaré Guerrero par l’intermédiaire d’un interprète. « L’énergie qu’il apporte, la façon dont il joue pour ses coéquipiers. J’aime tout le jeu.

« C’est ce que nous voulons : nous voulons tous nous amuser. Je suis sûr que tout le monde ici veut s’amuser et nous essayons de le faire et c’est ce que nous faisons. Nous allons continuer à nous amuser. »

Quand vous voyez Vladito couper avec ses coéquipiers de la Ligue américaine, se balancer fermement mais sauvagement pour les vastes étendues de Coors Field mardi soir, sachez que ce plaisir était bien mérité.

Rattraper le battage médiatique

Lorsque COVID-19 a fermé l’industrie du baseball, cela a mis Guerrero sur un parcours fou de 15 mois. Il s’est présenté pour sa deuxième saison en juillet plus lourd, sa batte a ralenti, son efficacité s’est émoussée.

Alors Guerrero a connu un hiver vicieux d’entraînement, vantant fièrement ses gains – et ses pertes – sur Instagram. Il a perdu 42 livres en tout, a-t-il dit, bien que l’entraînement de printemps soit rempli de tant d’histoires joyeuses d’auto-assistance.

Guerrero, qui a frappé neuf circuits avec un .791 OPS en 60 matchs en 2020, était prêt à le sauvegarder.

« Il y a eu beaucoup de battage médiatique. Il y a beaucoup de battage médiatique », a déclaré le joueur de deuxième but des Blue Jays Marcus Semien, qui s’est joint au club cette année. « L’année dernière, quand vous dites qu’il a eu une mauvaise année, je suis à peu près sûr que son OPS était de 0,780. OK, donc il a eu une baisse de 60 matchs et tout le monde se dit: » Oh, non. «

« Maintenant, il revient cette année et c’est comme, ‘Oh, c’est de ça qu’ils parlaient.’ «

Il punit les balles de baseball, menant les majors avec 45 balles frappées à au moins 110 mph. Les résultats reflètent ce qui suit : il est en tête des ligues majeures pour la moyenne au bâton (0,332), le pourcentage sur la base (0,430) et l’OPS (1,089).

Semien et son coéquipier George Springer appellent les entraînements fumants et bas de Guerrero « deux fers », dans la façon dont ils explosent de la lame, euh, batte, et continuent de porter. « Il frappe deux fers au-dessus de l’œil du frappeur du champ central et c’est comme si je ne pouvais pas faire ça si j’essayais », a déclaré Semien.

Ce n’est peut-être rien que personne n’attende du signataire international tant vanté. Pourtant, le labeur pour y arriver ne manque pas de fierté.

« Pendant l’intersaison, j’ai travaillé très, très dur. Cela signifie beaucoup pour moi d’être ici », a déclaré Guerrero.

Il laisse également des empreintes au-delà de celles de son père Hall of Fame – dont le record de carrière de 44 circuits pourrait ne pas durer au-delà de cette année dans le livre des records de la famille. L’aîné Guerrero était le MVP de l’AL 2004, une distinction qui pourrait bientôt être égalée par son fils.

« Dans mon cas, mon père a déjà fait ce qu’il avait à faire. Maintenant, je dois le faire moi-même », dit-il. « Maintenant, je dois mettre mon nom en haut comme mon père vient de le faire. »

OHTANI : All-Star nommé lanceur partant, premier au bâton

AVIS: Après un an d’absence, le MLB All-Star Game est une diversion rafraîchissante

L’avenir est entre leurs mains

La génétique est agréable, mais elle est également soumise à un examen minutieux. Le compatriote de Guerrero et Tatis, Juan Soto, était un parent inconnu lorsqu’il a fait ses débuts à l’adolescence. Maintenant, il est fier et soulagé que le duo réponde aux attentes.

« C’est incroyable ce qu’ils peuvent faire », dit Soto, « et ce qu’ils ont fait. Je suis heureux pour eux. Nous savions tous d’où ils venaient. »

Où ils vont est encore plus prometteur. Ils ne sont pas encore grisonnants à 22 ans, mais ils sont formidables, et savent maintenant que l’amélioration est toujours possible, que tout, vraiment, est à leur portée.

« Chaque année », dit Tatis, « apporte ses propres leçons. Vous continuez à apprendre et à profiter de chaque instant. »