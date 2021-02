Fernando Tatis Jr.accepte une prolongation de contrat de 14 ans et 340 millions de dollars avec San Diego Padres

Fernando Tatis Jr. a conclu l’un des plus gros contrats de l’histoire du baseball, un nouveau contrat de 14 ans avec les Padres de San Diego d’une valeur de 340 millions de dollars, selon une personne au courant de la situation.

La personne s’est entretenue avec USA TODAY Sports sous couvert d’anonymat car l’accord n’était pas encore officiel.

Le nouveau contrat entre en vigueur cette saison, ce qui signifie que Tatis, 22 ans, est sous le contrôle de l’équipe jusqu’en 2035. Il aurait été joueur autonome après la saison 2024.

Tatis, l’une des jeunes stars les plus brillantes du baseball, a disputé deux saisons dans les ligues majeures, atteignant 0,301 avec 39 circuits et 98 points produits en 143 matchs disputés. Il a frappé 17 circuits au cours de la saison 2020 raccourcie par coronavirus et a aidé les Padres à atteindre les séries éliminatoires.

Tatis a remporté un Silver Slugger Award en 2020, une saison au cours de laquelle il a terminé quatrième du MVP de la Ligue nationale en votant derrière Freddie Freeman des Braves d’Atlanta, Mookie Betts des Dodgers de Los Angeles et son coéquipier Manny Machado.

C’est le troisième plus grand contrat de l’histoire du baseball basé sur la valeur totale, derrière Mike Trout (430 millions de dollars avec Angels) et Betts (365 millions de dollars avec Dodgers).

Tatis, surnommé « El Niño », est le fils de l’ancien ligueur majeur Fernando Tatis Sr., qui a joué de 1997 à 2010 dans la cour des grands.