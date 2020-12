M. Solanas était une voix constante à gauche, se prononçant souvent en faveur des droits de l’homme et de l’environnement, que ce soit en politique ou dans son autre vie de cinéaste influent dont les films et les documentaires ont marqué une nouvelle ère dans le cinéma latino-américain.

M. Solanas est décédé le 6 novembre des complications du Covid-19 à Paris, ministère des Affaires étrangères de l’Argentine dit dans un communiqué. Il avait 84 ans.

Fernando Ezequiel Solanas est né le 16 février 1936 à Olivos, dans la province de Buenos Aires. Son père, Héctor Solanas, était chirurgien et sa mère, María Julia Zaldarriaga, était peintre et poète. M. Solanas a brièvement étudié le droit avant de fréquenter le Conservatoire national des arts dramatiques.

Il obtient son diplôme en 1962 et se lance dans la publicité.

Ce travail lui a permis de collecter suffisamment d’argent pour réaliser «La Hora de los Hornos» («L’heure des fourneaux»), un documentaire en trois parties de quatre heures et 20 minutes qu’il a réalisé avec Octavio Getino sur le néocolonialisme et la politique la violence. Il est sorti en 1968.

Décrit comme «un film d’exploration unique de l’âme d’une nation» par Vincent Canby dans le New York Times en 1971, le film a fait sensation à l’étranger mais a été officiellement interdit en Argentine, alors sous régime militaire, bien qu’il ait fait l’objet de projections clandestines.

M. Solanas et M. Getino ont fondé l’influent Grupo Cine Liberación (The Liberation Film Group) et ont ensuite inventé le terme «Troisième cinéma»Pour décrire le mouvement cinématographique latino-américain en plein essor qui avait un courant révolutionnaire sous-jacent et cherchait à se libérer des normes de production établies à Hollywood et en Europe.