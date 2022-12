Fernando Santos regrette-t-il d’avoir laissé Cristiano Ronald sur le banc ?

L’entraîneur du Portugal, Fernando Santos, a déclaré qu’il ne changerait pas sa décision de laisser Cristiano Ronaldo sur le banc même après que son équipe ait été éliminée de la Coupe du monde en raison d’une défaite 1-0 contre le Maroc en quart de finale samedi.

Meilleur buteur de tous les temps du Portugal avec 118 buts en 195 apparitions, Ronaldo a été mis au banc pour la victoire 6-1 de mardi contre la Suisse lors des 16 derniers matchs où Ramos, 21 ans, a marqué trois buts lors de sa quatrième apparition seulement.

Ronaldo a pris d’assaut le terrain après le coup de sifflet final en pleurant avec effusion tout en étant réconforté par ses coéquipiers.

“Je ne regrette pas (d’avoir laissé Ronaldo sur le banc)”, a déclaré l’entraîneur Santos lors d’une conférence de presse samedi.

“Cela ne changerait rien, en termes d’équipe, je ne peux pas penser avec mon cœur. J’ai utilisé l’équipe qui a très bien joué contre la Suisse et il n’y avait aucune raison de la changer (contre le Maroc).

« La décision stratégique que j’ai dû prendre a été l’une des plus difficiles, mais je ne peux pas penser avec mon cœur, je dois penser avec ma tête. Ce n’est pas que Ronaldo n’est plus un grand joueur, cela n’a rien à voir.”

Les Lions de l’Atlas marocains ont prolongé leur course de rêve et sont entrés dans les livres d’histoire en devenant le premier pays africain et arabe à atteindre le dernier carré du tournoi grâce à un but de Youssef En-Nesyri en première mi-temps.

Santos a refusé de dire s’il démissionnerait et a déclaré qu’il parlerait au président portugais de la FA au cours de la semaine prochaine de son avenir.

Il a déclaré que son équipe avait du mal à trouver des espaces entre les lignes défensives marocaines disciplinées, et il a félicité leurs adversaires pour leurs efforts, affirmant que c’était “tout à fait leur mérite”.

“Parfois, dans le football, ce dont vous avez besoin, c’est d’un peu de chance”, a déclaré Santos.

“Nous avons fait preuve d’effort et de qualité, avons eu plusieurs occasions de marquer avec Joao Felix, et Bruno Fernandes a frappé la barre, Pepe a eu une tête à la fin qui aurait pu être l’égalisation… Il manquait un peu de chance.”

