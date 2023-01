Fernando Santos nommé entraîneur-chef de l’équipe nationale de Pologne

Fernando Santos passe de l’entraînement de Cristiano Ronaldo à la direction d’un autre grand footballeur, Robert Lewandowski.

Un mois après s’être séparé de son Portugal natal, Santos a été présenté mardi à Varsovie comme entraîneur de l’équipe nationale de Pologne.

Santos, 68 ans, est devenu le troisième entraîneur polonais né à l’étranger – après Leo Beenhakker et Paulo Sousa – et arrive avec l’expérience de joueurs de haut niveau tels que Ronaldo, que Santos a même mis au banc le mois dernier lors de la phase à élimination directe de la Coupe du monde. .

Désormais, Santos entraînera une équipe dirigée par Lewandowski, l’attaquant de Barcelone qui, à 34 ans, approche de la fin de sa carrière et pourrait n’avoir plus que le Championnat d’Europe en 2024 et peut-être la Coupe du monde 2026 à jouer au niveau international.

Santos est chargé d’améliorer le bilan décevant de la Pologne lors des récents tournois majeurs.

Depuis 1986, l’équipe nationale n’a dépassé la phase de groupes qu’à une Coupe du monde (2022) et un Championnat d’Europe (2016).

Santos, réputé pour être un entraîneur pragmatique et défensif, a un bon pedigree au niveau international. En huit ans avec le Portugal, il a mené l’équipe au titre de l’Euro 2016 – le premier trophée international du pays – et au titre inaugural de la Ligue des Nations en 2019. Il a également entraîné la Grèce à l’Euro 2012, où elle a atteint les quarts de finale, et la Coupe du monde 2014. .

La Pologne n’a pas prolongé le contrat du prédécesseur de Santos, Czeslaw Michniewicz, après avoir atteint la phase à élimination directe d’une Coupe du monde pour la première fois en 36 ans. Le contrat de Michniewicz a pris fin le 31 décembre.

L’ancien entraîneur du Portugal et de la Corée du Sud Paulo Bento et le grand Liverpool Steven Gerrard, récemment licencié par Aston Villa en Premier League, ont été liés à ce poste après que la fédération polonaise de football a annoncé qu’elle embaucherait un entraîneur étranger.

La plus grande expérience de Santos aurait peut-être fait la différence. Lundi, lorsqu’il est devenu clair que Santos serait embauché, le ministre polonais des Sports Kamil Bortniczuk a félicité l’association de football sur Twitter pour sa décision et a qualifié Santos d’entraîneur très performant avec “une expérience de travail avec de grandes stars” comme Ronaldo.

