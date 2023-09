La Fédération polonaise de football a annoncé mercredi avoir licencié son entraîneur de l’équipe nationale, Fernando Santos, huit mois seulement après son mandat, alors que l’équipe avait du mal à se qualifier pour la finale de l’Euro 2024.

La Pologne a perdu 2-0 contre l’Albanie ce week-end, ce qui la laisse quatrième du groupe E de qualification pour l’Euro 2024, seuls les deux premiers étant assurés de jouer en finale.

« La fédération polonaise de football annonce que Fernando Santos n’est plus sélectionneur national à compter du 13 septembre », peut-on lire dans un communiqué.

Santos a quitté son poste d’entraîneur de son Portugal natal après 10 ans à la tête du club en décembre et a repris le poste de sélectionneur de la Pologne en janvier. Il a réussi à aider le Portugal à remporter l’Euro en 2016, ce qui en fait le premier grand honneur du pays en battant la France en finale. Il a également réussi à aider le Portugal à remporter la première édition de la Ligue des Nations de l’UEFA au cours de laquelle il a battu les Pays-Bas en finale.

Depuis lors, Santos n’a pas réussi à reproduire l’élan gagnant de l’équipe portugaise qui s’est estompé lors de la campagne de la Coupe du monde 2022. Le Portugal a réussi à prendre la tête du groupe malgré sa défaite face à la Corée du Sud. Ils ont réussi à marquer 6 buts contre la Suisse après le retrait controversé du légendaire Cristiano Ronaldo du nouveau transfert du PSG, Goncalo Ramos. Ramos a réussi à marquer un triplé lors du match contre la Suisse. Mais lors des quarts de finale contre le Maroc, l’équipe a mis le jeu en bouteille et Santos a été encore plus surveillé pour ne pas avoir titularisé Cristiano Ronaldo, qui est également le meilleur buteur international du monde. Il a décidé de se séparer du Portugal et l’équipe est désormais dirigée par l’ancien sélectionneur belge, Roberto Martinez.

Le joueur de 68 ans a également dirigé l’équipe nationale de Grèce de 2010 à 2014.

Santos faisait l’objet d’un examen minutieux pour ne pas avoir utilisé l’équipe portugaise de stars composée de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leao, Joao Felix, Joao Cancelo, Ruben Dias et de nombreuses autres stars des principales ligues européennes. .